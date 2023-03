Forrást nyertek a Noszlopy-kúria felújítására

Újvárfalva Noszlopy Gáspár szülőházánál gyűltek össze az újvárfalvaiak és szomszéd településekről érkezők március 15-én. A helyi gyerekek Mezőcsokonyára járnak iskolába, így közösen adtak ünnepi műsort, de eljöttek a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja tagjai, az obistos énekkar és a somogyi huszárok, akik állandó szereplői a megemlékezésnek. Meghívták a kaposvári Noszlopy középiskola diákjait is. A koszorúzás után a hagyományoknak megfelelően kalácsot fogyasztottak és koccintottak, így emlékeztek. Az ünnepségen Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, és Kiss Péter Pálné újvárfalvai polgármester asszony örömmel jelentette be, egy nyertes pályázat segítségével a TOP Plusz keret terhére felújítják a Noszlopy-kúriát. Az erről szóló támogatói okirat aláírása megtörtént. Kiss Péter Pálné elmondta, hogy egy vizesblokk nagyon hiányzik az épületnél, illetve szeretnének egy kis fogadóteret kialakítani, de a villamos hálózat cseréje, a parketta javítása is időszerű. A „szépészeti tatarozás” után kulturáltabb körülmények várják majd a látogatókat, és a huszárokkal és a hagyományőrzőkkel közös programokat terveznek.