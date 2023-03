– Néhány éve presbiterként szolgál a kaposvári evangélikus gyülekezetben, amelyben egykor Dubovay Géza lelkész remek magvetőnek bizonyult. Szemerei János szintén tartósan jelen volt a közösség életében, de időközben püspökké lett. Aztán megérkezett a Pongrácz házaspár, akik még mielőtt végleg gyökeret eresztettek volna, továbbálltak. Múlt év októberétől Hegedüs Gábor lelkész pasztorálja a híveket. Az élet diktálta folyamatos változás mellett mi jelenti az állandó otthonosságot e gyülekezetben?

– Meggyőződésem, hogy az állandó otthonosságot természetesen Isten jelenléte adja, és a közösség, amelynek elkötelezett tagjai hosszú távon, együtt akarják megélni Isten jelenlétét, befogadni kegyelmi ajándékait és továbbadni szeretetét. Én felettébb hálás vagyok azoknak, akik az elmúlt évtizedek során folyamatosan hintették a gyülekezetben az Ige és a szeretet magjait.

– A hit Isten ajándéka, kegyelem, de kell hozzá a mi igenünk is. Ön hogyan találkozott először hittel, vallással?

– Már kicsi gyermekként ízlelgethettem a hit alapjait. Akkoriban az életkoromnak megfelelő vallásos nevelést megkaptam, de később, fiatalon eltávolodtam az egyháztól. Így, visszatekintve az életemre, elmondhatom: a gyermekeim nevelése kapcsán vált ismét fontossá számomra, hogy a hit része legyen az életünknek. Az igent azonban csak felnőttként mondtam ki.

– Szüleitől milyen erkölcsi alapokat kapott?

– A nevelésem kapcsán mindenkor fontos volt számukra a keresztény értékrend folyamatos átadása. Arra motiváltak, hogy ne csak tanuljunk, beszéljünk erről az értékrendről, hanem aszerint is éljünk, hiszen ezek olyan biztos alapok egy ember életében, amelyekre bátran lehet építkezni.

– Ha visszagondol a lépéspróbákra, mit érez, könnyű volt odatalálni e gyülekezetbe, s rálépni e közösségi útra?

– Nem érzem nehéznek azt az utat, amelyen Isten vezet vagy vezetett. Minden útszakasz tele volt tanulnivalókkal, élményekkel, Istentől való örömmel. E gyönyörű út, e mély elköteleződés valamennyi állomását ajándéknak tekintem.

– Presbiterként hogy látja, mi a legnagyobb öröme a kaposvári evangélikus gyülekezet közösségének?

– Nehéz időszakon vagyunk túl. Örömként éljük meg, hogy megtaláltuk azokat a lelkészeket, akik reményeink szerint újabb magvetők lesznek a gyülekezetben. Vannak előremutató terveink a jövőnkre vonatkozóan, és Istennek hála, akadnak elkötelezett emberek is a környezetünkben, akik készek sokat vállalni ezek megvalósításában. Működtetünk egy bölcsődét is, ahol már az egészen kicsi gyermekeket taníthatjuk Isten ismeretére és megmutathatjuk az Ő szeretetét is.

– Felnőtt megtérőként soha nem keveredett önmagával konfliktusba a hite, a meggyőződése, a lelkiismerete miatt?

– A gyermekkori vallásos neveltetésem abban biztosan segített, hogy az önmagammal való nagy konfliktusokat elkerüljem, vagy az engem ért esetleges hatásokat megfelelően dolgozzam fel. Vívódásaim természetesen voltak és vannak ma is a komoly, következményekkel járó döntések meghozatala előtt. No de kinek nincsenek?

– Miben látja és találja meg hitében a legfőbb kapaszkodót, amely értelmet, célt ad önnek, akár hosszú távra is?

– Jézus a Betesda tavánál megkérdezi a harmincnyolc éve béna embert: „Akarsz-e meggyógyulni?” Ő így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy...” Szeretnék embere lenni azoknak, akik mellé Isten engem segítségül odaállított. A kapaszkodóm talán az erre való kiválasztásban van, és ez távlatot is kínál földi létünknek.

– Azt tartják sokan – véleményem szerint tévesen –, hogy a vallás magánügy. Egy jó keresztyénnek miként sikerül, és sikerül-e egyáltalán „megfertőznie” környezetét az istenhittel?

– Úgy érzékelem: a „megfertőzést” nem mi visszük végbe. A „jó keresztyénnek” csupán annyi a dolga, hogy közvetítse azokat az értékeket, amelyeket képvisel. Ha ezt képes hitelesen végezni, akkor a környezete erre reagál, vagy elfogadóan és örömmel, vagy elutasítóan.

– S világi terepen, a nyugdíjas köztisztviselők körében, ahol egyesületi elnök, sikerül felnyitni társai szemét a transzcendensre?

– Az elmúlt évek során rendezvényeinkre több alkalommal hívtunk meg egyházi képviselőket. Így vendégünk volt például Varga László atya akkor még a kaposvári Szent Imre-templom plébánosaként, de Pongrácz Máté evangélikus lelkész és ifj. Bellai Zoltán mint a református gyülekezet akkori kántora is első szóra igent mondott megkeresésünkre, ám rajtuk kívül számos más, a hitüket megvalló, vallásosságukról nyíltan beszélő közszereplők is voltak vendégeink. Az előadásokat, beszélgetéseket mindig nagy érdeklődés kísérte. Kirándulásaink során pedig rendszeresen ellátogattunk különböző felekezetek templomaiba, zsinagógáiba. Igyekeztünk megismerkedni az ott élő közösségek, szerzetesrendek hitének, életének sajátosságaival. Tehát érzékelhető: egyesületünkben is folyamatosan jelen van a „szemnyitogatás”…



Kétszeres nagyi

Kissné Keczeli Gyöngyi Kaposváron született, a közgazdaságiban érettségizett, majd pénzügyi és számviteli vonalon szerzett felsőfokú végzettséget. A Somogy Vármegyei Önkormányzattól ment nyugdíjba. 44 éve házas, 2 gyermekük van. Szívesen jár színházba, kirándulni, s boldog, ha két unokájával mókázhat.



A presbiter nyitott az ökumené felé

Az evangélikus presbiter megosztotta azt is: életében a hit terén számos humoros, megható és megdöbbentő történetet élt át, ám a legtöbb örömteli esemény volt. Azt mondta: számára különösen fontos az ökumené szerinti gondolkodás, hiszen: egy az Isten. – Ismerve azonban azokat a felekezeti különbözőségeket is, amelyek sajnos ma még határokat húznak közénk, arra törekszik gyülekezetünk tagsága, hogy az Ökumenikus Imahét keretében minden januárban meglátogassuk egymás templomait. Őszinte öröm kíséri ilyenkor a személyes találkozásokat. Sajnálom, hogy ezeknek csak egy év múlva lesz folytatása – jegyezte meg.