Férfiak énekhangját kapták ajándékba a siófoki Nők Együtt Egyesület tagjai nőnapra. Az asszonyokat a Prima-díjas Siófoki Férfi Dalkör lepte meg. A település legrégebbi egyesülete már 11. alkalommal kedveskedett a hölgyeknek.

Orbán Katalin, a Nők Együtt Egyesület elnöke lapunknak elmondta, viszonozták a férfiak kedvességét. Házi készítésű süteményekkel és szendvicsekkel készültek az eseményre, amelynek a Kálmán Imre Művelődési Központ kamaraterme adott helyet. Orbán Katalin kiemelte, a műsorba a nők is bekapcsolódtak. A dalkör karnagya mindig felkéri őket egy közös éneklésre. – Jólesik ez gondoskodás, hiszen miden évben egy igazi nőnapot élhetünk át – hangsúlyozta az egyesület elnöke.

Orbán Katalin arról is beszélt, jelenleg 46 tagja van az egyesületnek. Negyven és nyolcvan év közötti korosztály alkotja közösségüket. Kéthetente szerveznek különféle programokat, évente pedig két kirándulásra is elmennek. Hozzátette, fontosak nekik a gyerekek, ezért évente szerveznek programot az eltűnt gyerekek világnapján, mikuláskor pedig 6-700 csomagot állítanak össze a fiataloknak.

A kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban is megünnepelték szerdán este a nőnapot: minden hölgyet meghívtak a rendezvényre. Az intézményben jelenleg csaknem 250 diáklány él, s az 52 dolgozó közül 42 hölgy.

Az első emeleti társalgóban Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas versmondó, a kollégium első Klebelsberg-díjas egykori diákja műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Giber Vilmos igazgató azt mondta: kezdetektől fogva megtartják a kollégiumi ünnepséget, mely ezúttal is a nők iránti tisztelet és megbecsülés jegyében zajlott.

Szennában is ünnepséget szerveztek szerda este, ahol Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője valamint Salamon Gyula polgármester is köszöntötte a vendégeket. Összesen 85-en vettek részt a rendezvényen, melynek a művelődési ház adott otthont, s a kaposvári Tanárock együttes is fellépett.

A tűzoltóságon is megemlékeztek a nemzetközi nőnapról: a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a kaposvári katasztrófavédelmi kirendeltség állományának férfi tagjai virággal és édességgel köszöntötték a kolléganőiket. Wéber Antal tűzoltó dandártábornok beszédében többek közt arról is szólt, hogy meghatározóan fontos és nélkülözhetetlen az a szerep, amelyet a nők töltenek be a családban, a munkában, továbbá az egész társadalomban. Köszöntője végén sok boldogságot, s jó egészséget kívánt nekik.