– Egy galvános kezelést készítek elő, amely abban segít, hogy a beteg bal kezében érezhető zsibbadást csillapítsuk – mondta el az egyik ápoló a Kaposi Mór Oktató Kórházban, miközben a betegre elektródát helyezett fel, melyen keresztül kis feszültségű áramot juttatott a test szöveteibe. A kezelés értágító, fájdalomcsillapító hatású, elősegíti a gyulladás okozta káros szöveti nedvek felszívódását, valamint helyreállítja az izomtónust.

– Hétfőn vettek fel az osztályra nyakigerincsérv-gyanúval, a bal kezem ­zsibbadt és nagyon fájt – mondta el Göncző-Milkovics Ágnes. – Sokkal jobban vagyok már egy kezelés után, ami olyan érzés, mintha apróbb hangyák mászkálnának rajtam. Nagyon örülök, hogy állami finanszírozásban ilyen terápiák elérhetők – mondta el a gödrei beteg.

Fotós: Lang R.

A tornaszobában két idősebb beteggel foglalkoztak a gyógytornászok kedden dél­előtt. – Egy hete vagyok itt, mert nagyon fájtak a vállaim és a derekam – mondta el a marcali Lantos Ferencné. – A kezelések hatására mostanra sokat javultam.

Fotós: Lang R.

A közelmúltban Reumatológiai osztály nyílt a Kaposi Mór Oktató Kórház északi tömbjében. – Hiánypótló a most megnyílt kórházi osztály – mondta el Moizs Mariann főigazgató. – A reumatológiai osztály kialakítása nagyon sok szakmai előkészítést igényelt, éveken keresztül küzdöttünk azért, hogy találjunk humán erőforrást, orvosokat, szakdolgozókat az osztályra, akik biztosítják a szakmai hátteret a gyógyító munkához.

Fotós: Lang R.

A főigazgató hozzátette: Csonka Viktória vezetésével nemcsak reumatológiai kezeléseket, hanem immunterápiát is tudnak biztosítani betegeiknek. – Nagyatádon működik reumatológiai osztály, ahol főként a krónikus betegeket kezelik – mondta. – Az aktív reumatológiai ellátás fekvőbeteg része megoldatlan volt évtizedeken keresztül Somogyban. Az akut reumatológiai panaszokkal küzdő pácienseket várjuk az új osztályra.



Nem halálos, de mára már népbetegség

Moizs Mariann arról is beszélt kedden a Somogyi Hírlapnak, hogy a mozgásszervi degeneráció népbetegség, Somogyban a daganatos és a szív- és érrendszeri problémák mellett ezek okozzák a legtöbb megbetegedést. – Ugyan ezek nem halálos betegségek, de évtizedeken keresztül súlyosbodnak és nehezen gyógyíthatók, folyamatos ellátást igényelnek – emelte ki a főigazgató. – Azok számára, akik degeneratív mozgásszervi betegségektől szenvednek a legmodernebb biológiai terápiák is rendelkezésekre állnak. Egy helyen tudjuk a diagnosztikát, a kezeléseket, az új terápiákat biztosítani, továbbá lehetőség van az utógondozásra, a betegség követésére is – mondta el Moizs Mariann.