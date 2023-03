Két vereséget követően szerdán, Komáromban tett pontot rossz sorozatának végére a Kaposvári Rákóczi FC, amely Ekker Milán és Pintér Norbert góljaival elhozta a három a Duna mellől. A sikerből gólpasszal vette ki a részét Böndi Ádám, aki ebben a szezonban már több alkalommal készített elő találatot.

– Szinte minden edzésen gyakoroljuk a beadásokat, van, hogy csapattal, de van olyan is, hogy az edzések után – fogalmazott Böndi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC bal oldali védője. – Számomra a gólpassz felér a góllal, mindig nagy öröm, ha egy assziszttal járulok hozzá a csapat sikerességéhez, sőt a vezetőedző kéri is tőlem, hogy sokat segítsem a támadásokat!

Böndi Ádám számára nemcsak a gólpassz miatt volt különleges az előző találkozó, hanem abból a szempontból is, hogy éppen Komáromból igazolt Kaposvárra.

– Amióta eljöttem, szinte teljesen kicserélődött a csapat, de a volt klubod ellen játszani mindig presztízs, szóval emiatt is nagyon örülök hogy nyertünk – tette hozzá.

A győzelmet viszont nem ünnepelhetik sokáig, hiszen vasárnap már jön a következő feladat, a listavezető OPUS TIGÁZ Tatabánya SC ellen.

– Személy szerint jobban szeretem, ha sűrű a hét és több meccset játszunk – mondta Böndi Ádám. – A Tatabánya ellen mindenkinek a legjobbját kell hoznia, bárhogyan is, de nyernünk kell hazai pályán! Már csak a szurkolóink miatt is, de természetesen az is fontos, hogy a hazai győzelmek száma is gyarapodjon. Ehhez stabilan, koncentráltan kell futballoznunk.