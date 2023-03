A boldogság keresése az emberi lét egyik alapvető célja. 10 éve március 20-án ünnepeljük a boldogság nemzetközi napját, és idén ez alkalomból a Kiwi.com, a cseh utazási technológiai vállalat felmérést végzett Magyarországon és a régió országaiban, továbbá megkérdezte követőit is arról, hogy mi tesz minket boldoggá utazás közben. „A Kiwi.com-nál hiszünk abban, hogy az egyik legnagyobb szabadságunk az, hogy megválaszthatjuk, hol akarunk lenni, és szabadon felfedezhetjük a világot. Az utazás egyedülálló élményeket nyújt, amelyek mély boldogságérzetet adhatnak. Szeretnénk, ha az emberek ezt velünk ünnepelnék. Kíváncsiak voltunk arra, hogy követőinknek melyek azok a pillanatok és helyek, amelyeket a boldogsággal társítanak” – mondta Andrew Parker-Blagg, a Kiwi.com márka- és globális kommunikációs alelnöke. Egy magyar válaszadó a Facebook-on kiválóan megragadta az utazás és boldogság kapcsolatát. A válasza a következő volt: „Minden attól a pillanattól kezdve, hogy elhagyod az otthonodat, egészen addig a pillanatig, amíg hazatérsz. Az odaút, az érkezés, minden ott töltött nap”.

Boldogan tervezgető és bakancslistás helyeket kipipáló magyar nők

A Stem/Mark ügynökség által a Kiwi.com számára végzett felmérés megerősíti, hogy a válaszadók jelentős része előre megtervezi az utazását, hogy legyen mit várnia és miről beszélnie. Ez a magyarok 46%-ára igaz. A felmérés szerint a legtöbb embert már a nyaralás megtervezése is boldoggá teszi, ezen a téren kiemelkednek a magyarok (64%), különösen a nők. Hiszen míg átlagosan a régió válaszadóinak 55%-ára igaz ez, addig a magyar nők 73%-a mondhatja el magáról, hogy már attól libabőrös lesz, ha arra gondol, mit fog csinálni a nyaralása vagy miniszabija alatt. De nemcsak ebben emelkednek ki a magyar nők, hanem abban is, hogy ők élvezik a legjobban azt, ha az utazások után újabb és újabb helyeket pipálhatnak ki a bakancslistájukon. Összességében ez a válaszadók 31%-ára igaz, a magyar nők közül pedig minden másodikra.

Mráz Kata, pszichológus, a CGP Europe klinika vezetője az utazás tervezése, megélése kapcsán a következőket osztotta meg: „Minden utazás kimozdít a megszokottból és ennek számtalan jótékony hatása lehet ránk. Már maga az utazás tervezése is új helyzetek, kihívások elé állít bennünket, amelyekkel, ha sikerül megküzdenünk, akkor az növeli az önbizalmunkat. Az utazás nyitottabbá is tesz, hiszen más tájakkal, kultúrákkal ismerkedhetünk meg, és megfigyelhetjük, hogy mások hogyan kezelnek különböző helyzeteket.”

A napos strand tarol, ha a legboldogabb helyre gondolunk, de nálunk élen vannak a nyüzsgő nagyvárosok is

A Kiwi.com közösségi média követői különböző nyüzsgő városokat, például Szingapúrt, Las Vegast, Bostont és Velencét nevezték meg olyan helyekként, ahol meglepően boldogok voltak. A felmérés szerint azonban minden vizsgált országban 70% vagy annál is többen egy napsütötte tengerpartot választottak, ami a legjobban leírja a számukra legboldogabb helyet. A magyarok körében is ez a leginkább vágyott hely: 76%-unk kerül a tökéletes boldogság állapotába amikor napfürdőzhet a tengerparton. A hagyományos, csendes kisvárosok, a havas hegyek vagy virágos dombok és mezők is a boldogság helyszínei, és nálunk a 4. helyen a nyüzsgő nagyvárosok végeztek, ami a régió többi országában jóval hátrébb végzett a boldog helyek listáján. Nem véletlen azonban, hogy az élen a víz, hegyek, dombok, mezők szerepelnek, ha a boldog helyekre gondolunk. Mráz Kata, pszichológus is megerősítette, hogy a természetben eltöltött idővel sokat tehetünk a lelki egészségünkért, hiszen bizonyítottan csökkenti a stressz-szintünket.

Édes semmittevés vagy adrenalin túrák?

A Kiwi.com felmérése szerint az emberek hajlamosak a szabadidős és pihentető tevékenységeket a boldogsággal társítani, ilyenek például a tengerparton való napozás vagy a napfelkelték és naplementék nézése. Nincs ez másképp hazánkban sem. A magyarok körében is tengerparthoz kötődik a legboldogabbnak vélt élmény, pillanat. A nők 76, a férfiak 60%-a jelölte ezt meg, mindkét nemnél ez szerepel az első helyen. De míg a nők körében a második helyen az szerepel, hogy új helyről csodálhatják a naplementét (63%), addig a férfiak túrázás közben is kiemelten boldogok (57%). Szeretünk idegen város nyüzsgő piacán helyi ételeket is kóstolni: a magyar nők 44, a férfiak 35%-a írja le tökéletes pillanatként, amikor egy új ételbe haraphat egy addig ismeretlen piacon. Boldogabbak leszünk attól is, ha egy idegen ország festői útvonalán autózhatunk, és ahogy a Kiwi.com már korábbi kutatásából is kiderült: a magyarok nagyon élvezik, ha egy új város hangulatos kávézójának teraszán ülhetnek és olvashatnak. Messze mi szeretünk a legjobban koncerteken tombolni: míg a régióban minden 5. válaszadó jelölte meg a fesztiválhangulatot boldogságélményként, addig nálunk tízből hárman. A fine dining élménytől viszont mi várjuk legkevésbé a boldogságot: nálunk a válaszadók 13%-a jelölte meg ezt, míg összességében a régióból tízből hárman.

„Az emberek utazásainak okai éppoly változatosak, mint a nálunk foglalt úti célok. Legyen szó új kultúrák, új emberek megismeréséről, vagy egyszerűen csak arról, hogy a szeretteikkel a mindennapi élet zavaró tényezői nélkül kikapcsolódjanak, tudjuk, hogy mindenki a saját verzióját keresi annak, hogy mit jelent számára a boldogság. Ezért dolgozunk minden nap azon, hogy az olcsó utazás mindenki számára nyitott és elérhető legyen” - kommentálta Parker-Blagg a felmérés és a közösségi média válaszok eredményeit.