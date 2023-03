Somogyi polgárőröket is kitüntettek szombaton az országos polgárőr rendezvényen, amelyet Vácon tartottak. Közel 150-en vettek részt az ünnepségen

Kovács Attila, a Somogyzsitfai Polgárőr Egyesület elnöke az Év Polgárőr Pedagógusa díjat kapta, Novákné Peterdi Tímeának, a Csurgói Polgárőr Egyesület elnökének az Év Polgárőre kitüntetést adományozták, s a balatonföldvári szervezetnek ítélték oda az Év Polgárőr Egyesülete elismerést, amit Istvánfiné Pintér Katalin elnök vett át. Kerekes Péter, a Balatoni Vízi Polgárőr egyesület elnöke lett az Év Balatoni Polgárőre.

– A helyi díjazottakra mindig lehetett számítani – mondta Poór Gyula, a vármegyei polgárőr szövetség elnöke. – Somogyban 85 egyesület működik, a 2670 tag 25 településen látja el az önkéntes szolgálatot.

A közelgő 1848–49-es forradalom és szabadságharcról is megemlékeztek a váci ünnepség résztvevői, ahol Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is köszöntötte a jelenlévőket.