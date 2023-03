A köztársasági elnök ünnepi beszédében arról is beszélt, a Dráva folyó mostantól nem szétválasztja a két nemzetet, hanem összeköti.

– Azok, akik nem itt élnek a határ-szélen talán kevésbé érzik még át a jelentőségét annak, hogy Horvátország nemcsak az Európai Unió, hanem a Schengeni-övezet tagja is – mondta Novák Katalin.

– Akik itt élnek a határ szomszédságában már most a mindennapokban megélhetik azt, hogy mennyivel könnyebbé vált az életük azzal, hogy nincsen határellenőrzés, szabadon átjárható lett a Horvátországot és Magyarországot elválasztó szakasz. Ezt a döntést is csak üdvözölni tudjuk – hangsúlyozta az államfő.

Novák Katalin kiemelte: a barcsi határ mellett élők végre ismét békében élhetnek, és nem kell a fegyverek ropogását hallani a túloldalról. Ezért ők azok, akik igazán át tudják érezni annak a súlyát és jelentőségét, hogy milyen, amikor az embernek a szomszédjában háború dúl.

– Most az észak-keleti országrészünkben élnek olyanok, akik a leginkább közvetlenül érintettek a háború fenyegetésétől, de mindannyiunkat, magyarokat, európaiakat is fenyeget a háború réme – mondta a köztársasági elnök.