A listára azok a cégek kerülhettek fel, akik 2018-ban legalább 100 ezer, 2021-ben pedig legalább másfél millió eurós bevétellel rendelkeztek. Arra is figyeltek a lista készítői, hogy valamennyi vállalkozás független legyen, vagyis ne leányvállalatként vagy fióktelepként működjön. A kritériumok között szerepelt az is, hogy ha egy céget tőzsdére vittek, akkor annak az árfolyama 2021 óta nem esett 75 százalékot vagy annál többet.

Jóföldi Endre, a Precognox Kft. tulajdonosa szerint az elismerés újabb bizonyíték arra, hogy a somogyi régióban is lehet olyan vállalkozást építeni, amely remekül érvényesül, és vonzó lehet azok számára, akik a szoftverfejlesztői szakmában szeretnének elhelyezkedni. Kiemelte, az ilyen elismerések és a velük járó ismertség hatalmas segítséget jelent a cégnek abban, hogy üzleti céljait elérje. Egyúttal jól mutatja, hogy a vállalkozás jó úton halad. – A fejlődésnek komoly haszna van a régióban – hangsúlyozta Jóföldi Endre. – Egyrészt az iskolák informatikai fejlesztését segítő pályázatok miatt, illetve azért is, mert megtartja a munkaerőt – tette hozzá a vállalkozás tulajdonosa. Jóföldi Endre arról is beszélt, az informatikai terület – azon belül a szoftverfejlesztői szakma – dinamikus és töretlen fejlődése remélhetőleg sokáig segíti a cég előmenetelét. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy Kaposvár és a régió kiemelt célponttá válhasson olyan vállalkozások számára, amelyek célja a hosszú távú fenntarthatóság, és a magas hozzáadott értékű munkahelyek megteremtése – mondta a Precognox Kft. tulajdonosa.

Olasz a legtöbb

A Financial Times ezres listáján az Egyesült Királyságban működő Tripledot Studio lett Európa leggyorsabban növekvő vállalkozása egy számítási módszer szerint 794,7 százalékkal. A vállalat sikere nagyban köszönhető annak, hogy a koronavírus-járvány idején az emberek sokat használták azokat a játékokat és alkalmazásokat, melyeket a cég fejlesztett ki és értékesített. A listán szereplő cégek közül a legtöbb, összesen 260 Olaszországban működik, 217 Németországban, 155 pedig az Egyesült Királyságban tevékenykedik. A rangsorban szereplő cégek közül 356 már tavaly is ott volt a legjobbak között, 125 vállalkozás pedig már három egymást követő évben került be a leggyorsabban fejlődő ezer vállalkozás közé.