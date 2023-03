Raisz Anikó hangsúlyozta, hogy a természeti erőforrások, mint például a víz, nemzetünk közös öröksége, ezért a fenntartható fejlődés a 2012-ben elfogadott Alaptörvény alapelveinek egyike. Miközben a világ számos része vízhiányban szenved, Magyarország szerencsés földrajzi, geológiai és hidrogeológiai adottságainak köszönhetően jó minőségű vízforrásokban gazdag, így nemzeti kincsként tekintünk a tiszta vízre.

A magyar kormány a jó minőségű víz biztosítása és a természetes vízkészleteink védelme érdekében kiemelt figyelmet fordít vizeink állapotára és civil kezdeményezések támogatásával is mindent megtesz azért, hogy a folyók mentesek legyenek a hulladéktól és a szennyeződésektől. Az államtitkár szólt arról, hogy hazánk nemzeti programjában szerepet kap az oktatás és a szemléletformálás is, így például a vízzel kapcsolatos környezeti nevelési program, az ún. BISEL (Biotic Index at Secondary Education Level) hatékony eszköz arra, hogy a diákokat közelebb hozza a vízgazdálkodás és a környezetvédelem kérdéséhez. Emellett fontosnak tartjuk a közös, ágazatokon átívelő fellépést, így a határon átnyúló együttműködést, amit tovább erősítenek a Water Action Agendában megfogalmazott közös vállalások – jelentette ki Raisz Anikó.