A veszélyeztetett, vadon élő állatok, növények és a belőlük készült különféle termékek nemzetközi kereskedelmének éves világpiaci forgalma napjainkra eléri a 160 milliárd amerikai dollárt, és évente több százmillió egyedet érint. A gyakran hamis ígéretekkel gerjesztett vásárlói igények hatására a „kínálatban” újabb, egyre különlegesebb, ritkább fajok jelennek meg. Az igények kielégítésére az állatokat és növényeket a természetes élőhelyükről gyűjtik be, egyre több fajt sodorva ezzel a kihalás szélére. A CITES egy nemzetközi természetvédelmi egyezmény, amely a hatálya alá tartozó fajokat egy rendkívül hatékony eszközzel, a velük folytatott kereskedelem szabályozásával védi. Ennek köszönhetően az elmúlt 50 évben számos – a kereskedelem által veszélyeztetett – állat és növényfajt sikerült megóvni a kipusztulástól. Az ENSZ közgyűlése 2013-ban, a CITES aláírásának 40. évfordulója alkalmából úgy döntött, hogy az aláírás napját, március 3-át a ’Vadvilág Világnapjává’ nyilvánítja. Azóta ezen a napon világszerte Földünk vadon élő állat- és növényvilágát ünnepeljük felhívva a figyelmet a fennmaradásukat veszélyeztető tényezőkre, és az ezek elleni fellépés fontosságára. Hazánk 1985 óta részes fele a CITES-nek, amelynek végrehajtásáért és koordinációjáért Magyarországon az Agrárminisztérium, mint igazgatási hatóság felel. Hazánknak nagy szerepe van abban, hogy megakadályozzuk azon illegális eredetű tranzitszállítmányok belépését az EU területére, amelyek célja egy másik tagállam. Ezek elsősorban az úgynevezett balkáni útvonalon érkeznek Magyarországra, amelynek ellenőrzésében és felderítésében kiemelkedő eredményeket értünk el. Ezen felül hazánkban is élnek a nemzetközi kereskedelemben keresett fajok, amelyek jogellenes forgalomba hozatalának megakadályozása is jelentős feladat. Továbbá azt is meg kell akadályoznunk, hogy jogellenes, nem fenntartható forrásból származó példányok kerüljenek be Magyarországra. Az idei világnap kiemelt célkitűzése felhívni a figyelmet arra a munkára, amit a CITES a vadon élő állatok és növények védelme érdekében végzett, ugyanakkor arra is, hogy ezt a munkát folytatni kell és nagyobb figyelmet kell fordítani az illegális kereskedelem felszámolására világszerte. Ehhez az országok, az érintett hatóságok a vadon élő fajok védelmével foglalkozó szervezetek és a társadalom szoros együttműködésére van szükség.