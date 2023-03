– Kedvelem a fizikát, különösen a kísérletek érdekelnek, rengeteget lehet ilyenkor tanulni – mondta a 11. osztályos Szabó Péter Pál. – Ez az első versenyem, négyen vagyunk a csapatban, többfajta feladatot kapunk, de remélem, hogy tisztességesen helytállunk.

Török Ruben szerint annál, aki műszaki területen szeretne boldogulni, alap a biztos fizikafelkészültség. A 11. osztályos fiatalembert a gépészmérnöki pálya érdekli, diáktársa, Szabó Kornél úgy érzi, hogy a verseny bizonyítási lehetőséget teremt az összes gépészes diáknak. Mozgástan, dinamika, szabadeséssel kapcsolatos feladatok után hő- és fénytankísérletek következtek, s a feladványok a rezgőmozgásra is kitértek. A házigazdák keresztrejtvénnyel is színesítették a versenyt: az erőhatás és az elmozdulás szorzatától, vagyis a munkától kezdve a teljesítmény mértékegységéig, vagyis a wattig összesen hat feladatban tesztelték a kamaszok ismereteit. Györfi-Bátori Enikő fizikatanár azt mondta: a mezőnyt két kategóriára, 9–10. osztályos kezdőkre és 11–12. évfolyamos haladókra osztották.

– A verseny a fizika népszerűsítését és a csapatépítést is szolgálja – mondta. – A diákok teljesítményét öttagú zsűri értékelte.