Hatvan lakás és hat kiadó ház közül válogathatnak azok, akik Kaposváron most szeretnének albérletbe költözni. A legolcsóbbért 60 ezer forintot kérnek, ezért azonban csak egy szobát kapunk. Egy teljes lakásért tízezer forinttal többet kell kifizetni. A legdrágábban kínált albérletek háromszor ennyibe kerülnek Kaposváron. Egy új építésű, jól felszerelt, bútorozott, 80 négyzetméteres lakásért havonta 220 ezer forintot is elkérhetnek. Oláh Miklós, az egyik kaposvári ingatlanközvetítő iroda ügyvezetője elmondta, az infláció miatt drágulnak az albérletek Kaposváron, s azért is, mert nagy az érdeklődés. – Hiába nagy a kereslet az albérletek iránt, mégsem lehet mindent kiadni – hangsúlyozta Oláh Miklós. – Soha nem fogy el a kínálat, és lesznek olyanok is, akik nem találnak maguknak megfelelőt. Vannak bérlők, akik nehezen kapnak lakást vagy házat, mert a fizetés szempontjából nem megbízhatóak. A lakáskiadók jól megnézik, hogy kinek adják bérbe hosszú távra az ingatlanjukat.

Oláh Miklós szerint nem lehet elkérni annyit egy lakásért havonta, amiből a ráköltött összeget fedezni tudná a tulajdonosa. – Egyik ismerősöm 4 millió 600 ezer forintból korszerűsítette a lakását. A beruházás után azonban csak tízezer forinttal többért tudta kiadni – mondta.

Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunknak elmondta, a régiónkban egy év alatt 17,4 százalékkal, 2015-höz képest pedig átlagosan 85,6 százalékkal nőttek a lakbérek. Ennél többel – 97,3 százalékkal – a közép-dunántúli régióban, 99 százalékkal pedig az észak-magyarországi régióban. Somogyon belül Siófokon 132, Balatonszárszón 140, Zamárdiban 180, Lellén 450 ezer forintért is lehet bérelni ingatlant egy hónapra.

Forrás: ingatlan.com