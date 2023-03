Ottjártunkkor is népes közönsége volt a látványosságnak, amelyen az utolsó simításokat végezték éppen alkotói. – Mi most vagyunk itt először, de az ismeretségi körünkből rengetegen látogatnak el ide évek óta, hogy lefotózzák a húsvéti dekorációt – mondta Bene Henrietta, aki Balatonfenyvesről érkezett kisfiával. Szabó Bettina minden évben ellátogat Kéthelyre, hogy megcsodálja a díszeket. – Marcaliból érkeztem a kislányommal, aki nagyon élvezi az ittlétet, fel-alá rohangál – kiabálta az édesanya, miközben Szofi után futott.

Több napon át dolgoztak a dekoráción a közmunkások és az önkormányzat munkatársai, hogy végül minden dísz a helyére kerülhessen.

Fotós: Kovács Tibor

Tizenkétezer tojást tettek fel a fára a település központjában. – 2015 óta hagyomány Kéthelyen a különleges húsvéti dekoráció, idén is elkészült a hatalmas szalmanyúl, helyükre kerültek a festett óriástojások és a kivilágított tojás­alagút sem hiányozhat – mutatott körbe Molnár Balázs, Kéthely polgármestere. Hozzátette: a koronavírus-járvány alatt elkészült fatojás is kikerült a helyére és idén újdonsággal is készülnek.

– Sok gyerek kérdezi, hogy a nyuszi mivel hozza ezeket a nagy tojásokat. Most készül egy különleges járgány a számára, de ez meglepetés – jegyezte meg a polgármester. Sok látogató maga is hoz tojást, s felakasztja a fára.

– Szinte az ország minden tájáról, sőt New Yorkból, Franciaországból, Ausztriából és Németországból is érkezett már húsvéti dísz – mondta el Molnár Balázs.



Nyuszik, bárány, kecske is érkezik

A hétvégén nyuszik, bárány és kecskegida is elfoglalja helyét a húsvéti dekorációban, az állatok egy helyi tanyáról érkeznek. A kéthelyi és környékbeli termelők finomságokat és kézműves termékeket kínálnak. Húsvéthétfőn pedig megérkezik a tűzoltóautó, amellyel meglocsolják a lányokat, hogy ne hervadjanak el. A polgármester arról is beszélt: a tojások között van papírból készült, horgolt, festett, viaszolt is. – A szél miatt minden tojást feldrótoztunk, érdemes mindenkinek így felraknia a fára – mondta el Molnár Balázs.