Kovács Melinda akadémikus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élettani és Takarmányozástani Intézetének igazgatója, Kaposvár legújabb díszpolgára úgy véli: vezetői pozíciókban a nők még mindig alulreprezentáltak a férfiakhoz képest, és ezt számos adat alátámasztja.

Az intézetigazgató nyitott minden kezdeményezésre. Szerinte a koronavírus okozta járvány arra is megtanította őket, hogy hatékony munkát nem csak folyamatos munkahelyi jelenléttel lehet végezni, vagy, hogy a férfiak is eredményesen bevonhatók a családi mindennapok feladataiba, ami tehermentesítheti a hölgyeket. A vezetői képességeknek vagy sikerességnek ugyanis nincs neme; van, aki alkalmas rá, és van, aki kevésbé.

Mátrai Márta, az Ország­gyűlés háznagya a vezető személyiségét, szakmai tudását tartja elsődlegesnek, és nem azt, hogy az illető nő vagy férfi. Az a fontos, hogy milyen környezetet képes maga köré teremteni, hiszen nem mindegy, hogy derűs, sugárzó légkör uralkodik ott, ahol dolgozik, vagy rideg-hideg, katonás miliő. Erénynek tekinti, ha a racionalitás érzelmekkel párosul; az emóciók nem rekeszthetők ki az alá-fölérendeltség viszonylatából sem.

Mátrai Márta: ne feledjük, hogy honnan jöttünk!

– Meggyőződésem, hogy az a jó vezető, aki nem felejti el azt, hogy honnan jött, aki minden körülmények között ember tud maradni, és ezáltal derűs, kiszámítható, de precíz munkát követelő vezetőként dolgozik a munkatársaival együtt. Természetesen ez az elvárás magába foglalja a hitelesség és a korrektség követelményét is – vallja. – Munkámat, bár nő vagyok, elsősorban nem női vezetőként élem meg, hanem feladat­orientáltan. Az Országgyűlés háznagyaként mindig arra törekszem, hogy az előttem levő feladatokat a legjobb tudásom szerint teljesítsem – kiemelkedő figyelmet fordítva a parlamenti diplomáciára, az egyházi és civil szervezetekkel való kapcsolattartásra, a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalások során Magyarország képviseletére, a diaszpórában élő magyar testvéreink felkarolására. Nekem is van főnököm, és nagyon büszke vagyok arra, hogy őt Kövér Lászlónak hívják, akinek a környezetében baráti-munkatársi légkör uralkodik.

A háznagyasszony meglátása szerint – ahogy a férfi vezetők –, úgy női társaik sem véletlenül kerültek arra a helyre, ahol jelenleg szolgálnak, és az a gondolkodásban és a cselekvésben is előnyt jelent, ha a vezető nem felejti el, hogy milyen családban nevelkedett, kinek és mit köszönhet. Mátrai Márta felajánlotta: akár erről is szívesen beszélgetne női vezetőtársaival.

Vetési Bernadett: fő a bizalom

Vetési Bernadett, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója akkor elégedett, ha megtalálja a harmóniát az otthon és a munkahely között. Állítja: amíg egy-egy megterhelő nap után sikerül jóérzéssel eljutnia a feladatok végére, addig senkinek nincs oka aggodalomra körülötte. S hogy mi múlik rajta? Ezt a kérdést gyakran megfogalmazza magának is: – Igazodom, megfontoltabban igyekszem reagálni – mondta, hiszen sokszor a részletekben rejlik a lényeg. – Némi érzék kell hozzá? Lehet, viszont, ha megvan a megoldás, az megelégedéssel tölt el. Vallom, hogy mindenre annyi időt kell szánni, amennyi feltétlenül szükséges, s ha menet közben változnak a körülmények, következik az „újratervezés”. Viszont elvárom – mivel én is így teszek, és ez nem attól függ, hogy valaki férfi vagy női vezető-e –, hogy mindez megtévesztés nélkül működjön. A sumákság előbb-utóbb kiderül.

A főigazgatónál prioritást élvez a bizalom, az együttműködési készség és a megfelelő kommunikáció. Ezek az értékek sem kizárólag női vezetői erények, mint ahogy a céltudatosság és az igényesség sem.

– Az emberismeretet izgalmas momentumként kezelem – jegyzi meg. – Nem elég, ha tudom, milyen célból, kit kell felhívnom, ismernem kell arról az oldaláról is, hogy milyen módon juthatok el leggyorsabban a végeredményhez.

Viszi otthonukban életszakaszonként eltérő, mikor erősödnek fel a családdal kapcsolatos teendők; másféle jelenlétet kíván a gyermeknevelés, és mást a szülőkre való odafigyelés.

– A férjemnek és a fiamnak nagy köszönet jár támogatásukért, bár hallottam már az „anya, nem a hivatalban vagy!” megjegyzést is, de igyekszem a kedvükben járni – summázott, s azt is nyomatékosította: fontossági sorrend és szervezés kérdése, mennyi idő jut szeretteire, de erről is szívesen hallana további praktikus tanácsokat női vezetőtársaitól.

Tavaly volt 50 éve, hogy az evangélikus egyházban felszentelték az első női lelkészt. Ma már fele-fele az aránya a férfi és női lelkészeknek, és az ország 17 egyházmegyéjéből 4-ben nő az esperes.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna: sok a lelkésznő

– Ez azért is fontos, mert nálunk választás útján, 6 évre töltik be az egyházmegyék vezetői ezt a tisztséget – mondta Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, balatonboglári esperes. – Ez pluszfeladat, hiszen az egyházmegye vezetése mellett a saját híveink szolgálatát is el kell látni. Első alkalommal, 2014-ben töredékciklusra választott esperesnek a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 18 egyházközsége. A jelölési folyamat utolsó napján tudtam meg, hogy várandós vagyok. Ezzel együtt fogadtam el a jelölést, a gyülekezetek pedig ennek tudatában választottak meg. Beiktatásom után 3 nappal született meg a 4. gyermekünk. Az új tisztségem több feladattal és utazással járt, mivel 2 vármegyényi terület tartozik hozzám. Ha távol voltam, a családom miatt gyötört a lelkiismeret-furdalás, ha velük töltöttem több időt, akkor pedig a hivatásom miatt. Nehéz az egyensúlyt megtalálni, de egy stabil háttérrel, türelmes, megértő családdal, támogató férjjel, kisebb-nagyobb logisztikával minden megoldható.

Unatkozni nem szoktam; szinte minden percem be van osztva, hiszen a hivatásom mellett helyt kell állnom a gyermeknevelésben, a háztartásban, ráadásul a lelkészi hivatásban a hétvége és az ünnep is munkanapnak számít.

Az esperesasszony szerint szükség van az „énidőre” is, a töltekezésre, megerősödésre, mert egy női vezető akkor hiteles, ha vállalni tudja önmagát: érzékenységével, empátiájával. Ha úgy képes megőrizni a nőiességét, hogy nem akar megfelelni a férfias elvárásoknak. Ez ugyan nem egyszerű, ám lehet, hogy könnyebb lesz a női vezetőknek újra megtalálni önmagukat, ha kisebb-nagyobb rendszerességgel találkoznak.

Tapsonyi Tünde, a Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatóságának igazgatója is két párhuzamos térben, a család és a hivatás vonzásában éli életét. Úgy véli: e két szerepkör erősíti egymást. Mindkét területen közös feladat a motiválás, a célok helyes meghatározása, fontos a következetesség, de a megfelelő időbeosztás is.

– Rögös az út a női vezetővé váláshoz – véli. – A karrierépítést megszakíthatja a gyermekek születése. Sokan emiatt nem is vállalnak vezetői szerepet. Kisgyermekes anyukaként negatív jelzővel illethetnek minket: „fontosabb a karrier, mint a gyerekük nevelése”. Ezt magam is megtapasztaltam, amikor az első osztályos gyermekem tanítója láthatott a helyi tv-ben, amint egy delegáció tagjaként külföldön voltam. A következő fogadóórán ugyanis finoman jelezte: gyermekemnek nagyon hiányzok, próbáljak több időt tölteni vele. Miközben a munkámon kívül minden időmet és figyelmemet rájuk fordítottam. Kisgyermekkorom óta aktívan sportoltam, de még ezt is feladtam egész 16 éves korukig.

Tapsonyi Tünde: a két szerep erősíti egymást

Az igazgató szerint a networkingre, a kapcsolatépítésre a kívánatosnál kevesebb ideje jut a női vezetőknek. Míg férfitársaik munkaidőn túl is találkoznak, akár közös sport vagy egyéb formában, addig ők elszigeteltebben dolgoznak, pedig az ilyen közös platformoknak nagy haszna lenne. Azt mondta, ő nyitott a találkozókra.

Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke pályája során sok női vezetővel találkozott, akik nagy odaadással végzik munkájukat és szabadidejükből is hajlandóak nem keveset áldozni arra, hogy egyes kérdéseket egymással megbeszéljenek, akár kötetlen formában is.

Hajnal Éva: muszáj nyitottnak lenni

– Nem gondolom, hogy e szempontból különbség lenne férfi és nő között. Az, hogy valaki mennyire nyitott aziránt, hogy a nem kötelező munkahelyi vagy azzal csak részben összefüggő alkalmakon részt vegyen, személyiség kérdése; férfiakat is ugyanúgy találunk közöttük, mint nőket – vallja.

Jó kezekben van náluk a gyeplő

Kovács Melinda szerint a női vezetők általában magasan motiváltak és hatékonyak; tekintettel arra, hogy a családjuk és az ott betöltött szerepük miatt munkaidejük – és egész napjuk – szinte percre pontosan megtervezett. A női vezetők általában empatikusabbak, a feladat elvégzésének fontossága mellett nagyobb hangsúlyt helyeznek az emberi tényezőre. Így nem feltétlenül kell ugyanolyan módszerekkel irányítaniuk, mint a férfiaknak.