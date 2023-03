– Fontosnak tartom a legózással kapcsolatos kreativitást, hiszen az élet bármely területén alkalmazható – mondta az apuka, aki maga is hosszan gyönyörködött a kockavilág csodáiban.

Fehérvári Mátyás az apukáját hozta el nézelődni. – A legodínók tetszenek legjobban, mert amúgy is szeretem a dinoszauruszokat – mondta a kisfiú.

– Láttam egy nagy puskát, én azt vinném haza legszívesebben – áradozott Lengyel Ádám is. A kiállításon hollywoodi filmrészletek is megjelentek: találkozhattunk Tolkien világával, Jack Sparrow arcképével, és egyebek mellett a Csillagok háborúja szinte minden pillanatával. A legovárosban mindenhova elvitt a kisvonat, még a világítótoronyhoz is, amely a legodarabkákból álló tengerben állt. A világ legtávolabbi tájaira pillanatok alatt eljuthatott az érdeklődő, mert egy helyen láthatta a Taj Mahal, a Colosseum, a Sidney operaház lego mását sok más érdekességgel együtt.