De mi az a hordozható erőmű?

A hordozható erőművek olyan, különféle méretben és akkumulátorkapacitással kapható eszközök, amelyek stabil áramforrást biztosítanak olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésünkre hálózati áram. A strapabíró erőművek és a hozzájuk kapcsolható napelemek mobil és rögzített használatra is alkalmasak – energiát vesznek fel és tárolnak, amelynek nyomán számos eszközt képesek tölteni. A napelemről és hálózati áramforrásról is gyorsan feltölthető eszközök kültéren és beltérben is használhatók, mivel csendesek és nem bocsátanak ki szén-monoxidot. Segítségükkel tehát bárhol, bármikor stabil zöld energiát kapunk.

Áramellátás, amikor csak kell

Az Euronics kínálatában megtalálható EcoFlow hordozható erőművek számos kivitelben érhetők el: a kisebb eszközök túrázáshoz, horgászathoz lehetnek alkalmasak, míg a nagyobb kapacitású és teljesítményű erőművek akár egy teljes ház eseti energiaellátásához, vagy a megtermelt napenergia tárolására is alkalmasak lehetnek. Minden hordozható erőmű kiegészíthető napelemekkel, amelyek teljesítménye akár 3600 W is lehet, de az eszköz emellett kompatibilis a fix szerkezetes panelekkel is.

Így használhatjuk

Az elektromos erőművekről egyszerre több eszközt – akár elektromos autót – is tölthetünk, olyannyira, hogy egy 3600 W teljesítményű készülékről áramkimaradás esetén egy teljes háztartást is üzemeltethetünk akár 24 órán át. Az EcoFlow termékek X-Boost funkciójával ráadásul akár nagy teljesítményű eszközöket is működtethetünk – bebikázhatjuk vele az autót, vagy elektromos sütőt üzemeltethetünk róla. Ezek az eszközök a világ leggyorsabban töltődő hordozható áramforrásai: még a legnagyobb akkumulátorkapacitású erőműveket is teljesen feltölthetjük 2 óra alatt, amit vagy hálózati áramról, vagy a készülékhez kapcsolt napelemről tehetünk meg. Az Euronicsnál kapható erőművekhez mobilalkalmazás is tartozik, amin keresztül távolról irányíthatjuk az erőműveket és felügyelhetjük azok működését. Az alkalmazásban valós időben kaphatunk információt az akkumulátor töltöttségi szintjéről, a feszültségről és az áramellátásról.

Biztonságos és zöld

A hagyományos akkumulátorokhoz képest az elektromos erőművek biztonságosabb használatot garantálnak a beépített inverternek köszönhetően. Ez az elektromos eszköz több feladatot lát el: legfontosabb funkciója, hogy a napelemek által megtermelt alacsony feszültségű egyenáramot az elektromos eszközök működtetésére alkalmas, magasabb feszültségű váltóárammá alakítsa. Így válnak az elektromos erőművek alkalmassá arra, hogy a hagyományos hálózattal azonos módon használjuk fel a tárolt energiát. Az inverter emellett szabályozza és optimalizálja, egyenletessé teszi az áramtermelést és -felhasználást, így a rendszer biztonságossá és energiahatékonnyá válik. A nap által szolgáltatott energiát felhasználva kültéren és beltérben is szén-monoxid-kibocsátás és aggodalom nélkül élvezhetjük a stabil áramellátás előnyeit, hiszen az erőművek biztonsági rendszere védelmet biztosít a magasfeszültség, a túlmelegedés és a rövidzárlat ellen.