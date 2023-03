A hagyományokhoz hűen idén is áthaladtak az első évfolyamosok az Arany kapu alatt a barcsi Arany János Iskolában, s ezzel jelképesen is az iskola diákjaivá fogadták őket. Az ünnepséget minden évben Arany János, az iskola névadója születésének évfordulóján tartják. Ezen a napon díjazzák azt a pedagógust, akinek teljesítményét a tantestület a legtöbbre tartja az adott tanévben. Az Arany-díjat ezúttal Jáger Adél tanító és zenetanár kapta, aki több mint tíz éve dolgozik az iskolában, vezeti a kicsinyek kórusát és a felsős énekkar munkáját is irányítja. A tanári kar kórusa is az ő vezetésével adott műsort.

Az Arany-napon a barcsi iskola társastáncosai mellett szólóénekesek, szavalók is bemutatkoztak, majd pedig a Hangoló Zenés Gyermekszínház előadása szórakoztatta az iskola diákjait.