A díjátadón – amelyet a hagyományokat követve a Munkácsy Miháy Gimnázium aulájában rendeztek – Szita Károly polgármester mondott rövid köszöntőt.

– Két éve a pandémia miatt bezártak voltak az iskolák tornatermei, a csarnokok és az uszodák, nem lehetett sem edzeni, sem versenyeket rendezni. Félő volt, hogy ez rányomja bélyegét a sportra (is) – kezdte Szita Károly. – Önök azonban bizonyították remek eredményeikkel, hogy soha nem lehet a sportot leírni. Ugyanakkor nemcsak az itt ülőkhöz szólok most, hanem a karzaton állókhoz is: a szülők fő érdeme, hogy kitartottak gyermekük mellett, s továbbra is sportolhatnak.