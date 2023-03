Az óvodai csoportok műsorával délelőtt kezdődött a program, délután az iskolások színvonalas fellépésével folytatódott a rendezvény. Rajz, szövés, hímzés és festésen kívül kézműves alkotásokat is kiállítottak a tárlaton, amelyek a gyermekek ügyességét bizonyítják. A fiatalok jártasak az informatikában is: egy okos várost alkottak meg, s a sportoló fiatalok sikereit is megismerhették az érdeklődők.

Gyurina Éva igazgató hangsúlyozta: a rendezvényen megemlékeztek az iskolájuk névadójáról, s a szülőkkel közösen megtartott program lehetőséget teremtett arra, hogy a diákok megmutassák tudásuk legjavát.

A hagyományoknak megfelelően az idén is átadták a Duráczky-díjakat. A diákok közül Gajdácsi Csanád Mátyás, Sánta Annamária (8/A), valamint Józan Emma (7/A) kapta az elismerést, míg a tanárok közül Molnár Edina tanító-konduktornak adományozták a Duráczky-díjat, s a külsős támogatók közül a Rippl-Rónai Múzeumnak ítélték oda. Az intézményben jelenleg összesen 234 diák jár, s csaknem 90 pedagógus, gyógypedagógus dolgozik.