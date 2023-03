Hozzászoktunk, hogy víz mindig van. Folyik a csapból, esik az égből, gyűlik az árokban, vagy éppen folyik a mederben. Ha látszólag sok van belőle, akkor bosszankodunk, amikor meg kevés, akkor aggódunk, most már alkalmanként akár a világvége-hangulatig is eljutva. Emberi mentalitás, hogy ilyenkor rögtön keresünk egy felelőst, aki lehetőleg legyen tőlünk távol, vagy legyen olyan számonkérhetetlen, mint az időjárás.

Mi, magyarok egyébként is régóta tévedésben élünk vízkészleteinkkel kapcsolatban. Mert mindig azt mondták nekünk, hogy itt, a Kárpát-medencében egy vízkészleten ülünk, ami talán sosem fogy ki. Mára kiderült, hogy kifogyhatatlan készletek nem léteznek. Valóban rengeteg víz érkezik hazánkba, de mivel a vízvisszatartó képessége e területnek csekély, így nagyon sok tovább is megy. Pillanatnyi felhasználók vagyunk így csupán, ami valljuk be, nem a hosszú távú tervezhetőség Szent Grálja.

Az csak a leghangosabban kiabált része a megoldásnak, hogy ne pazaroljuk a vizet, mert nem korlátlan. Ennél lényegesen többet is tehetünk. Ivóvízzel öblíteni a WC-csészét, egy rossz logikával megépített rendszer hibája, s az esővíznek sincs jó helye a csatornarendszerben, miközben az öntözés egyre többe kerül.

Az egyén felelőssége természetesen továbbra is megkérdőjelezhetetlen, de magasabb szinten is egyre több és átfogóbb szabályozásra lesz szükség a jövőben, hogy megtartsuk azt, ami az életünkhöz elengedhetetlen: a vizünket.

