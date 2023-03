A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnak levélben foglalta össze gondolatait Sebestyén Nóra Strimmelről. A Kaposváron hamar közismertté vált vakvezető kutyát akkor kapta a kaposvári édesanya, amikor a négylábú három éves volt. Kilenc évig dolgozott együtt Nórával.

– Januárban, amikor elment, 15 és fél éves volt – mondta Sebestyén Nóra. – Szív- és vesebeteg lett idős korára. Októberben is volt egy egészségügyi mélypontja, ám akkor szépen meg­gyógyult. Csak közhellyel tudom magyarázni, hogy készülni lehet a veszteségre, de felkészülni nem lehet arra, mit is jelent és hogyan éli meg az ember a hiányt – mondta az elhunyt kutya gazdája, aki a hűséges négylábú nyugdíjazása után is ragaszkodott hozzá. – Amikor 10 évesen kiderült, hogy szívbeteg, engem is szíven ütött. Az utolsó két évben kíméltem a közlekedésben, de szemléletformáló órákra akkor is jártunk, szívesen mentünk oktatási intézményekbe. Nagyon nehezen engedtük el a munkát. Egyértelmű jelét adta, hogy nem tudja folytatni. Hálás vagyok, hogy így fejezhettük be a közös munkát – mondta Nóra.

– Különlegesnek találtam dániai származását és a hozzám vezető utat is – mondta. – Strimmelnek sem volt könnyű, mert nemcsak velünk ismerkedett, hanem a 4 éves fiam zörgő, villogó autós világával is barátkoznia kellett, ahogy a család hóbortjaival. Mindketten nagyon izgultunk, megfelelési kényszerrel küzdve, kapásból le is dobott 3 kilót. Mint a szélvész, úgy repített jó ideig, jó, hogy Kaposváron is készülhettünk 8-9 hónapig, a vizsgánkig. Közvetlensége mindenkit, gyereket és a környező kutyákat is megérintette.

Ahogy teltek az első évek, úgy szelídült a tempó és alkalmazkodhattunk egymáshoz, ő pedig a család életéhez. Boldogság, hogy mindhárom gyermekem játszótársa is volt, vele adhattuk meg, hogy állattal együtt nőhettek fel. Minden kalandunkban részt vett örömmel, nagy alkalmazkodóképességről tanúságot téve – emlékezett vissza a kezdetekre Nóra, aki ajándéknak nevezte, hogy Strimmel végig velük maradhatott. A közlekedésben ugyan nagyon hiányzik neki, ám a fehér botra a továbbiakban is tud támaszkodni.

Feleannyi kutyát képeznek ki, mint amennyit lehetne

A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola végig segítette Sebestyén Nóra és Strimmel közös boldogulását. Évente harminc kutyát is kiképeznének, de különböző okoknál fogva ennek csupán a fele lesz vakvezető eb. – Előrelépés az iskola életében, hogy saját tenyészetünk van, ahol olyan kutyusok születnek, amelyeknek felmenői vakvezetők. Közülük azokat választjuk ki, amelyek a legjobb vakvezetők lennének – mondta Komodi Piroska, a speciális kutyaiskola szakmai vezetője. – Egy vakvezető kutya a születésétől a gazdi kezéhez kerüléséig 2,5–3 millió forintba kerül az alapítványnak, amelynek támogatói leginkább nyugdíjasok. Kaposváron jelenleg egy vakvezető kutya teljesít szolgálatot, és egy igénylés érkezett a kutyaiskolához.