Mint ismert, idén augusztusban lesz két éve, hogy megszületett a rendelet, amely minden szálláshely-szolgáltató számára kötelező minősítési eljárást ír elő. Korábban többnyire csak a magasabb kategóriájú szálláshelyek kértek ilyen minősítést, ezentúl a többiek is kapnak besorolást, ami nagymértékben megkönnyíti a fogyasztók számára szálláshelyek összehasonlítását. Az 1-től – 5-ig terjedő csillagrendszerben a vendégek számára jobban átláthatóak a minőségi kategóriák, így jobban meg tudják azt is ítélni, hogy mit kapnak pénzükért – mondta el eddigi tapasztalatait Fekete Tamás.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület ügyvezető igazgatója mindezekhez hozzátette, 2022 januárjától fokozatosan kezdődött meg valamennyi magyarországi szálláshely minősítése. Különböző határidővel, de a minősítő rendszerben való regisztrációs kötelezettség a magánszálláshelyektől a szállodáig mindenkit érint.” A szállodáknál a regisztráció folyamata már tavaly év végén lezárult, a kempingeknél, üdülőháztelepeknél és közösségi szálláshelyeknél a határidő 2022. június 30-a volt, a magán- és egyéb szálláshelyeknél 2024. január 1-je lesz.

Az igazgató is úgy véli, hogy a besorolás segíti az utazókat abban, hogy minden szálláshelytípusban megbízható minőséget kapjanak, valamint a rendszer bevezetése hozzájárul a kiszámítható piaci feltételek megteremtéséhez, ezzel is segítve a piacon tisztességesen működő vállalkozásokat, így áttételesen segíti a további ágazati fehérítést is – mondta a szakértő.

Mivel idén tavasszal és nyáron az új csillagrendszer még nem terjed ki kötelezően a kisebb szállásadókra, így a turisták teljeskörűen csak a nagyobb hotelek, kempingek viszonylatában tudják tájékozódási pontként használni a minőségi rendszert. Ugyanakkor már több kisebb szobakiadó, apartman, stb. tulajdonosa is minősítette magát, amelyek szintén biztos eligazodást jelenthetnek az utazók számára, ha ebben a kategóriában szeretnék lefoglalni szállásukat az idei szezonra.

Mikor és hogyan léphet be az új csillagrendszerbe egy szállásadó?

A különböző szálláshelyek minősítése háromévente kerül sor. Mivel a Minősítő Testület nem hatóság, illetve nem foglalkozik fogyasztóvédelemmel, bejelentés alapján nem végez ellenőrzést. Két esetben szűnik meg a csillaggal történő minősítés: ha a szálláshely szolgáltatója bejelenti, hogy befejezi tevékenységét és kéri a minősítés érvénytelenítését, illetve, ha egy esetleges eseti ellenőrzés során kiderül, hogy az adott hely már nem felel meg a megítélt kategória követelményeinek. Ilyen esetben érvényteleníthetjük a minősítést, de működésünk alatt ez még nem fordult elő.

A minősítési rendszer szálláshelyenként eltérő számú és típusú kritériumot

tartalmaz. Erről további információ a https://szallashelyminosites.hu/ oldalon található.