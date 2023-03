A csapat szerda délután Csenteri István 1848-as honvéd sírját tisztította meg. Csenteri István 1828-ban született Kaposváron. A Csenteri család bérkocsi-fuvarozó volt, a szabadságharc idején bizalmas jellegű feladatokat látott el és „kényes” szállítmányokat fuvarozott Noszlopy Gáspár parancsnok csapatának.

A főszervező szerint a diákcsapat tisztességesen helytállt készülve a forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára. A 17 éves Kovács Péter a kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikumba jár, s a Nyugati, illetve a jutai temetőben is dolgozott.

Fotók: Lang Róbert

– Csiszoltuk a sírkövet és a sír környékét is rendbe tettük – mondta a 11. osztályos fiatalember, aki tovább szeretne tanulni, katonaként képzeli el a jövőjét. – Önként jelentkeztem a szolgálatra, szeretek segíteni, s szerintem lényeges, hogy a fiatalok is kivegyék részüket a feladatból. Az utóbbi napokban három helyen is dolgozott a csapat. A kadétok között szerdán csupán egy leány volt, a 15 éves Lupa Luca is a gépészben tanul. A diáklány szerint összehangolt és jól szervezett volt a munka, s mindenhol határidőre végeztek. Később is szívesen segítene egy a mostanihoz hasonló hadisírgondozó akcióban.

Tamási Ádám főhadnagy, vármegyei hadisírgondozó szaktiszt érdeklődésünkre elmondta: a Magyar Honvédség és a civil társadalom közötti kapcsolatot tovább erősítheti a hadisírgondozó program is, a háromnapos somogyi munka szerdán zárult. A fiatalok új ismereteket, tapasztalatot szerezhettek, s olyan somogyi temetőkbe is eljuthattak, ahol korábban nem biztos, hogy jártak.

Tamási Ádám szerint a három nap alatt összesen két tartalékos, négy szerződéses katona továbbá 16 kaposvári kadét segített. A mesztegnyői temetőn kívül felkeresték a jutai sírkertet, s Kaposváron a Keleti és a Nyugati temetőben is befejezték a feladatot. A tervek szerint a KSZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola 30 diákja a helyi Hősök temetőjében vesz részt a hadisír gondozásban, s a májusi hősök napja előtt ismét munkába állnak.