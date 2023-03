Nem mindennapi teljesítmény az OKTV-n az első helyet megszerezni, a tizenkettedikes Papp Barnabás mégsem csinál nagy ügyet a teljesítményéből.

– Szeretném, ha nem ez lenne a legnagyobb dolog, amit életemben elértem – mondta a fiatalember, aki angoltudásának nyolcvan százalékát egyéni módon szerezte meg.

– Az általános iskolában németet tanultam, de jártam külön angolra és levizsgáztam belőle, hogy felvételizhessek angolból. Az angoltudásomat az érdeklődési körömnek köszönhetem – mondta Barnabás, aki a történelem és a filozófia iránt is intenzíven érdeklődik. Ezekben a témakörökben keresett magának újabb és újabb ismeretanyagot, s amikor magyar nyelven kifogyott az anyagból azzal szembesült, hogy angolul több dokumentumfilmet és cikket érhetne el. Ezért is tanulta meg a nyelvet.

– Lépésről lépésre haladtam, ahogyan egy édesanya tanítaná beszélni a gyermekét. A történelem és a filozófia motivált a nyelvtanulásban, arra viszont sosem gondoltam, hogy komolyan nekiveselkedjek az angol tanulásának. Ahogy az engem érdeklő témákkal ismerkedtem, úgy ragadt rám a nyelv is – mondta a fiatalember. Az igazi kedvence a történelem, mégis az angol szakot választotta.

– Nem bíztam abban, hogy a történelemtudásom elegendő lesz a Táncsicshoz, ezért választottam az angol szakot – mesélte a diák. – Nem bántam meg, sokat köszönhetek a középiskolámnak. Nem ez volt az első alkalom a négy év alatt, hogy angolból elindultam az OKTV-n. Amikor nagyon bíztam a továbbjutásban, sosem sikerült. Most babonából igyekeztem nyugodt maradni – mesélte a győztes, aki az első fordulóban az írásbeli feladatokat a kihasználható három óra helyett alig egy óra alatt, szinte kutyafuttában írta meg. – Igyekeztem, hogy ne maradjak le a gólyabálról, ami pont akkor kezdődött – adott magyarázatot nevetve a sietségre. – Magam sem értettem az osztályfőnökömet, amikor benyitott a történelemóránkra. Csak a hüvelykujját mutatta felém, jelezve, hogy első lettem a háromfordulós versenyben.

Barnabás következő próbatétele a továbbtanulás lesz. Az ELTE jogi karára jelentkezett, de már azt is tudja, hogy a jogra inkább megélhetési forrásként tekint majd. Az igazinak azt tartaná, ha sikerülne filozófiai témában egy könyvet írnia.

– Már gyűjtöm hozzá az anyagot egy százoldalas füzetbe. Ha betelik puszta teóriával, kiválogatom, mi hova való. Most csaknem harminc oldalnyi teóriánál tartok – mesélt megvalósítandó álmáról a fiatalember.