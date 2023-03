Balatonfenyves szinte minden talpalatnyi területet beépítettek már a tó körül – hangsúlyozta Lombár Gábor. – A Balatoni Szövetség (BSZ) elnökeként is többször kiálltam amellett, hogy nem jó az, ha körbeépítik a Balatont. Ezt a lakosság és az építészek közül sokan nem nézik jó szemmel. Azt gondolom, hogy egy ilyen vásárlás nagy stratégiai lehetőség egy településnek, ezért is éltünk az elővásárlási jogunkkal – mondta Lombár Gábor.

A polgármester kiemelte, a gazdasági lehetőségeik most nem olyanok, mint amilyennek szeretnék. Azonban tavaly néhány fejlesztést nem valósítottak meg, ezért maradt annyi pénze az önkormányzatnak, hogy ki tudta fizetni a partszakasz vételárát. Lombár Gábor kiemelte, a vásárlással semmiféleképpen nem lehet vagyonvesztésről beszélni, hiszen a partszakasz már most jóval többet ér, mint 45 millió forint. A polgármester arról is beszélt lapunknak, a BSZ elnökeként tárgyalást kezdeményez a kormányzattal, hogy kaphassanak támogatást azok az önkormányzatok, akik hozzájuk hasonlóan közcélra szeretnének strandot vásárolni.

Balatonfenyvesen eddig öt szabadstrand működött. A mostani vásárlásnak köszönhetően a jövőben már hat helyszínen, több mint másfél kilométer hosszú partszakaszon pihenhetnek és fürödhetnek azok a családok, akik a településre látogatnak.

Segítség nélkül nem tudják rendbehozni

Az új partszakaszt korábban elhanyagolták, ezért a zöld területet a következő hónapokban rendbe kell majd tennie az önkormányzatnak. Lombár Gábor elmondta, a tervek szerint már idén fürdésre alkalmassá teszik a strandot, bár nem ismerik, hogy azon a szakaszon milyen a tó medre, ezért csak saját felelősségre ajánlják a fürdőzést. A település saját forrásból végzi el a környezetszépítő munkálatokat, a nagyobb beruházásokhoz viszont támogatási lehetőséget keresnek. Balatonfenyves polgármestere elmondta, bíznak abban, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség indít majd strandfejlesztési pályázatot, és azon sikerül majd annyi pénzhez jutniuk, hogy komfortos, fürdésre alkalmas partszakaszt tudnak kialakítani.