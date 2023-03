A közösségi oldalon kért segítséget a somogyvári gyógypedagógiai intézmény. Szeretnék felfrissíteni beltéri növényállományukat, ezért posztoltak a pedagógusok a kérést tolmácsolva.

– Nagyon zöldek vagyunk, most indultunk az „Örökös Ökoiskola” címért – mondta Hódy Edit, a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője. – Iskolakertet létesítettünk, kerti munkára neveljük a gyerekeket, tavaly több mint 100 fát ültettünk, amelyek többsége tölgy- és nyírfa, de gyümölcsfákat is telepítettünk.

– Tavaly építkezés volt az intézményben és az ezzel járó huzatot sajnos nem minden növény élte túl, ezért arra gondoltunk, hogy ha valakinek van otthon olyan növénye, amelyik kinőtte a szobáját, azt mi szívesen befogadjuk – mondta az igazgatónő, aki abban bízik, hogy így fajta­frissítésnek is örvendhetnek, és nem csak pletyka és zöldike lesz a tantermek és a közös helyiségek éke. Kisebb és nagyobb növényeknek egyaránt örülnek, hiszen az ebédlőjükben nagy tér van. A beltéri zöldítéssel a gyerekek kedvében is járnak, hiszen ők is szívesen vesznek részt a növények gondozásában, amely a környezetismereti fejlesztésnek is az egyik alappillére lehet.