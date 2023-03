Autó- és villanyszerelők, pékek, cukrászok, valamint pincérek is bemutatkoztak az Eötvös-iskola aulájában a „Légy a szakmád mestere!” kiállításon. Az egyhetes esemény célja, hogy minél több diákkal megismertessék a KSZC intézményeiben elérhető szakmákat.

Horváth Regina, a KSZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola diákja néhány édességgel készült az eseményre. Lapunknak elmondta, nagyon szeret sütni, otthon is sok finomságot készít, ezért is jelentkezett cukrászképzésre. A fiatal több versenyen is részt vett már, és a hétvégén is utazik egy megmérettetésre Szolnokra. Horváth Regina hozzátette, célja nem kisebb, mint hogy mestercukrász végzettséget szerezzen. Mihaljovits Róbert mestercukrász, szakoktató az eseményen elmondta, egy jó cukrász Somogyban 200–300 ezer forintot vihet haza havonta, a Balaton partján ennél is többet. Egy jó nevű fővárosi cukrászdában pedig alkalmazottként mintegy 400 ezer forintot kereshet.

A villanyszerelők is több százezer forintot kereshetnek munkájukkal. Bálizs Balázs, a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium tanulója érdeklődésünkre elmondta, egy jó szakember átlagosan félmillió forintot, vagy akár annál is többet kereshet havonta, mégsem ezért választotta a pályát. Nagyapja motiválta, aki villanyszerelőként dolgozott. A végzős tanuló hozzátette, miután megszerzi a szakmát, érettségizni szeretne és továbbtanulni villamosmérnöknek.