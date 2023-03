– A legfontosabb alapelvek a biztonság, a fizetőképesség, a munkahelyek megőrzése, a takarékosság lesznek az idei évben – mondta el Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. Hozzátette: egy nagyobb beruházásuk, a magasösvény építése zajlik 600 milliós támogatással, a város napján tervezik átadni.

– A Gömbkilátót már eddig is évente körülbelül 130 ezren látogatják. Arra számítunk, hogy az ösvény miatt még többen fognak majd érkezni városunkba – mondta el a polgármester. Jól áll az építkezés, az alapok már elkészültek, akárcsak a vasszerkezet. Megtudtuk, emellett kisebb önerős fejlesztésekre lesz keretük, ilyenek például a járdaépítések, felújítások a település különböző pontjain.

– A város 179 munkahelyért felel, ennyien dolgoznak a kötelékében. Az intézményekkel egyenként tárgyaltunk, és megnyugtattunk mindenkit, hogy a biztonságos működésükhöz meglesz a pénzügyi alap – emelte ki a polgármester.

A Kultkikötő számára 20 millió forintot biztosítanak, a Helyiérték Egyesületnek 3,5 millió forintot, a tűzoltóságnak 5 millió forintot, a BBSC sportklubnak 12 millió forintot, a Nemzeti Kézilabda Akadémia 2 millió forint támogatásban részesül az idén, az úszók 670 ezer forint költségtérítéshez juthatnak. A civil szervezeteket 5,5 millió forinttal segítik. A közterület-fenntartó munkáját több mint 200 millióval támogatják. Egy tűzoltóautóval is gazdagodik a város, a gépjármű Bönnigheimből érkezik.

– Összesen 130 milliós tartalékunk maradt, így az idén csak óvatosan költhetünk – húzta alá Mészáros Miklós. Az áram- és a gázdíjak nagyjából tízszeresére emelkedtek az előző évekhez képest, ezért kellett szigorú takarékossági intézkedéseket hozniuk.

– Az ingatlan jellegű adókat a megnövekedett lakossági terhek miatt nem növeltünk, az itt nyaraló vendégek által fizetett kurtaxa 2023-ban 550 forintra emelkedett – jegyezte meg a polgármester. A strandok továbbra is ingyenesek maradnak, de a hat szabadstrand fenntartása is sokkal többe kerül, ezért kellett bevezetniük a már évek óta tervezett fizetőparkolást. A kultúrára, amely mindig szívügye volt a városnak 100 millió forintot költenek saját erőből, de az óvodára, étkeztetésre is külön még 100 milliót, a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központra is 40 millió forintot fordítanak.

Megkezdődtek a szüreti fesztivál egyeztető tárgyalásai a szervezőkkel. Augusztus 17–20-a között tartják meg a rendezvényt.



Új albumban mutatja meg Torockó kincseit a fotográfus

Torockó és viselete címmel a közelmúltban jelent meg Klotz Miklós balatonboglári fotográfus legújabb könyve. Gyerekkora óta a fotózás meghatározó szerepet tölt be életében, tizenhat évesen több versenyen, pályázaton szép eredményeket szerzett, ami még jobban inspirálta, hogy fényképezzen, videózzon.

– Nagy szerelmese vagyok Erdélynek és egyik kiránduláson annyira megkedveltem Torockót, hogy 2004-ben vásároltam ott egy házat és a közelmúltban jelent meg a csodálatos vidékről fotóalbumom – mondta el a fotóművész. A kiadvány 16 év munkájának gyümölcse, amelyben szereplő Torockó építészete, a ma is élő hagyományok. Nagy hangsúlyt fektetett a különleges népviseletre, amelynek néprajzi leírását Fodor Attila készítette el. A közeljövőben hazánkban és Erdélyben több helyen mutatja be a fotóalbumát.