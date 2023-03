– Már októberben veteményeztünk, szépen bokrosodik a saláta, de a zöldhagyma és a fokhagyma is szedhető – mutatta Barabás Mariann, aki hat éve dolgozik az önkormányzati kertben. Nyolc fóliájukban lesz még sóska, spenót és retek. A palánták az üvegházházban növekednek.

– Nagyon szeretem a munkámat, otthon is szívesen kertészkedek, az egynyári virágok a szívem csücskei – mondta el a közmunkások koordinátora. A terményeket bárki megvásárolhatja, aki a somogyi kisváros felé jár. – Nagyon sok vásárlónk van, szaglásszák a zöld növényeket, öröm ilyenkor árulni – mesélte Barabás Mariann.

A két programban tizenkilencen dolgoznak közfoglalkoztatottként Lengyeltótiban. – A kezdetek óta foglalkozunk növénytermesztéssel a közmunkaprogramban a két kicsi fólia helyett már nyolcban és szabadföldben, üvegházban is termelünk – mondta el Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere. Szájról szájra jár a friss zöldségek híre, a befőzési szezonban sokan előre leadják rendelésüket, hogy miből és mennyit szeretnének.

– Visszatérő vásárlóink vannak Balatonszentgyörgytől Balatonszemesig. Tekintve, hogy korábban lesz húsvét az idén, így addigra bőséges kínálat lesz salátából, hagymából – mondta el Zsombok Lajos. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy türelemmel, kitartó munkával elértük, hogy közmunkásaink primőrzöldségeket termelnek – jegyezte meg. Elmondta azt is, hogy a zöldségek mellett gyökereztetik a rózsákat és egynyári virágok is kaphatóak lesznek náluk.

Korábban sokkal több közmunkás volt a településen. Sokan el tudtak közülük helyezkedni például a hulladékszállító társaságnál gépkocsivezetőként dolgoznak. Több mint ezren dolgoznak márciustól Somogy vármegyében.

Összesen hét járás 95 településén indult járási startmunka-mintaprogram 1116 fő bevonása mellett, mintegy 1,9 milliárd forint támogatásból március elsejétől. 2018 és 2022 között 44,7 százalékkal csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma Somogyban. A mintaprogramok keretében elsősorban növénytermesztéssel foglalkoznak a településeken, de például Szenyéren mangalicákat is tartanak, Kelevízen kosarakat fonnak.





Fotó: Kovács Tibor