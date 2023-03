Civil fórummal egybekötött közgyűlést tartott hétvégén a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége, Somogyot Misotáné Veress Katalin, a kaposvári egyesület elnöke képviselt. – Országosan több mint egymillió cukorbeteget tartanak számon, de sokan lehetnek olyanok is, akiket még nem szűrtek ki – mondta Misotáné Veress Katalin. – Somogyban a lakosság 6-8 százalékát érintheti a diabétesz. A budapesti tanácskozáson is szó esett a mozgásszegény életmód következményeiről, továbbá a szűrésről és a megelőzés fontosságáról, kardiológus, nefrológus és érsebész is tartott előadást.

Az 1991-ben alapított egyesületnek jelenleg 70 tagja van, s az elnök a fővárosi rendezvényen ismertette a kaposvári csapat tevékenységét. Az utóbbi években jól bevált a heti rendszerességgel megtartott szűrés, ahol a vércukor, a vérnyomás, és a testtömeg-indexen kívül a testzsírszázalékot és a testsúlyt is mérik, a programnak a Marázplast áruház biztosít helyszínt. Az utóbbi időben is több cukorbeteggyanús személyt is kiszűrtek.