Régen Háromfát „cekkerországnak”, lakóit „cekkereseknek” is hívták. A cekkerrel jártak bevásárolni. De csuhéból font szék ülőkéket is készítettek. Még a 70-es években is volt egy cekkerkészítő szakkör, aztán feledésbe merült volna, ha nem vette volna át pár asszony a készítés folyamatát. De ma már csak páran foglalkoznak vele. Jüngling Jánosné Klári nem csak otthon készíti a csuhé tárgyakat, hanem a környező települések érdeklődőit is megismerteti a cekker és egyéb hasznos tárgyak készítésével. Most is hozott cekkereket, edény alátéteket, különböző és formájú virágokat. De készít borosüveg tartókat is. Pár óra alatt formás virágokat készítettek az iharosberényi hölgyek a háromfai asszonyok segítségével Jünglingné útmutatásai alapján. Még egy kaposvári óvodás kislány sem unatkozott, aki a nagymamájánál volt éppen és kis segítséggel készített magának egy kis csuhé virágot.

Jüngling Jánosné Klári elmondta azt is, hogy általában három színt használ: a sárga kukorica csuhéját legtöbbször, de virágokhoz fekete és piros csuhét. Csak a csüngő kukorica fejeket szedi le, mert abba nem esik bele az eső és nem gombásodik olyan hamar.

Horváthné Szanyi Éva egyesületi elnök szép szavakkal köszönte meg a háromfaiak segítségét. A hölgyek pedig finomságokat sütöttek vendégeik részére. Mivel a csuhésodrás és annak felhasználása hosszabb folyamat, azt majd legközelebb tudják elsajátítani az iharosberényi hölgyek.