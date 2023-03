Csütörtökig kell befizetni a helyi adókat. A helyi iparűzési adó, a kommunális, az építmény- és telekadó első részletét az önkormányzatnak kell fizetni, de a gépjárműadót is eddig kell rendezni a NAV felé. A határidő eredetileg március 15-e, de az ünnepnap miatt csütörtök éjfélig pótdíjmentesen fogadják be az összeget. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hozzájárulási díjának befizetési határideje pedig március 31-e. Minderről a kaposváriak már megkaphatták az értesítéseket az ügyfélkapun keresztül. A díjakat online és az adott intézményeik ügyfélszolgálatain egyaránt be lehet fizetni.