Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke, mint a rendezvény zsűrijének elnöke és a feladatok összeállítója osztotta meg gondolatait.

Nem lehet elég korán elkezdeni a szülőföldhöz kötődés, somogyi identitásunk erősítését, hiszen csak akkor maradnak itthon fiataljaink, ha már kiskorban, gyermekként megismerik mindazt, ami fontos, ami érték. S nem elég egyszerűen csak megismerni, meg kell tanulni értékelni azokat, hogy megszerethessék lakóhelyüket. Ez a vetélkedő is ezt a célt szolgálta. Izgalmas, érdekes, néha nehéz kérdéseket kellett megválaszolni a középdöntőbe jutott csapatoknak.

A fiatalok elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával bizonyíthatták be, mennyire ismerik szülőföldjüket, Somogyország értékeit. A tradicionális eszközök, múzeumi tárgyak felismerése mellett többek között somogyi értékeket kellett felismerni, mesztegnyői eseményekről, hagyományokról is szóltak kérdések, illetve langallót is készítettek a versengő diákok. A nap végén hat-hat általános- és középiskolai csapat örülhetett a döntőbe kerülésnek.

A feladatlapok értékelésekor kiderült, hogy igyekeztek felkészülni a megmérettetésre diákjaink, de van még mit tennünk, akadnak olyan területek, melyek erősítésre szorulnak. Ebben meggyőződésem, hogy rajtunk kívül legtöbbet a család és az iskola tud segíteni – mondta Huszti Gábor.