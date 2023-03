Ezen a héten Roadpol akció keretében a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik országszerte. Somogyban is több helyen kell számítani fokozott rendőri jelenlétre, csütörtökön délelőtt egy civil autóból figyelték a közlekedőket a rendőrök Kaposváron, a Cseri úton. Rádión jelezték a kollégáknak a szabálytalankodót, akik pár méterrel arrébb leintették a sofőrt.

– Sajnos nem kapcsoltuk be az övet, elismertük a hibánkat, most várunk a bírságra – mondta el az egyik megállított sofőr, aki három büntetőpontot és 10 ezer forint helyszíni bírságot kapott a szabálytalanságért. Ha lakott területen kívül közlekedtek volna 15 ezer, autópályán 20 ezer forint lett volna a bírság és még négy büntetőpontot kaptak volna.

Fotók: Lang Róbert

Egy másik autóban a hátul utazók nem voltak bekötve. – A Cseri parkba mentünk dolgozni, amikor megállítottak minket – mondta el Varga Zoltán, a teherautó sofőrje. – A hátsó sor járt rosszul, én be voltam kötve, ők nem.

– Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosok és a motorkerékpárosok esetében a bukósisak használatát vizsgáljuk – mondta el Varga Zoltán, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. Hozzátette, a közlekedők 20-25 százaléka elmulasztja a biztonsági öv használatát, többségük lakott területen kívül szabálytalankodik. – Minimális, 30–50 kilométeres sebességgel való ütközés esetén is nagyon súlyos sérülést lehet szenvedni, ám a biztonsági öv vagy a bukósisak használatával sérülés nélkül is megúszható a baleset – emelte ki Varga Zoltán, akitől azt is tudjuk, hogy a közelmúltban volt olyan napjuk, amikor több mint félszáz szabálytalankodót büntettek meg, mert nem kötötte be biztonsági övét.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) „Seatbelt” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzése vasárnap zárul. Április közepén a somogyi rendőrök a gyorshajtókat fogják ellen­őrizni, májusban a tehergépkocsikat és az autóbuszokat vizsgálják.