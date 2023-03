Az 1812-ben Marcaliban született katonatiszt gyorsan emelkedett a ranglétrán, miközben részt vett a szabadságharc több ütközetében. Bem tábornok mellett harcolt az erdélyi hadszíntéren, és a besztercei hadosztály parancsnoki tisztségére is kinevezték. A korabeli dokumentumok közül a keresztelési anyakönyvi bejegyzését és az egyik 1849-es besztercei rendeletét is kivetítették a jelenlévők számára. Tóth Ágostont a fegyverletétel után először halálra ítélték, majd „kegyelemből” hosszú évekig tartó várfogságra ítélték. Később reaktiválták és tovább folytatta katonai pályáját. A hadmérnök ezredes a mai magyar térképészet megteremtője, az MTA levelező tagja is volt. Számos szakkönyv fűződik a nevéhez. Síremléke Sopronban található.

Tóth Mihály beszédében felelevenítette felsőszopori Tóth Ágoston Rafael emlékezetét, miközben külön kitért a születésének 200. évfordulóján tartott marcali megemlékezésre is. A mostani ünnepség részeként Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke tartott ünnepi beszédet. Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versét Elek Bálint gimnáziumin tanuló szavalta el. A rendezvényt a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, a Marcali Szépasszonyok és a Fiúk Hagyományőrző Egyesületet (MASZÉP), valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja közösen szervezte, és Huszti Gábor alelnök társaságában az egyesületek elnökei a szemerkélő esőben együtt koszorúztak az emlékműnél. A jelenlévők, köztük Miszi Zsuzsanna, és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők pedig mécseseket gyújtottak.