A cégek több mint egy éve csökkenő profittal számolnak, ami most negatív rekordot ért el, emellett az árbevétel várt változása is negatív előjelű – derül ki a K&H nagyvállalati növekedési index legutóbbi eredményeiből. A vállalatok átlagosan közel 5 százalékos profit és fél százalékos árbevétel-csökkenéssel terveznek idén. Az alacsonyabb pénzügyi eredmények a tervezett beruházásokat is erőteljesen visszafogják, a cégek mindössze 37 százaléka készül fejleszteni idén, ami az elmúlt 1,5 év legalacsonyabb értéke.

Az idei évben a pénzügyi eredmények csökkenésével számolnak a nagyvállalatok. Ezt mutatja a legutóbbi K&H nagyvállalati növekedési index, ami negyedévente vizsgálja a 2 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező cégek következő egy évi várakozásait. „A 2022 utolsó negyedéves adatok alapján a cégek 0,5 százalékos bevételcsökkenéssel számolnak idén, ami kismértékű javulás az előző negyedévi mélyponthoz (-1,8%) képest. A mérséklődő negatív változás hátterében az áll, hogy akik eddig bevétel-növekedést vagy csökkenést vártak, most inkább stagnálásra számítanak (73%). Ezzel együtt azt is látni kell, hogy ez a mutató nem volt még egymást követő két negyedévben negatív előjelű az index történetében, még a koronavírus-járvány első évében sem” – részletezte az eredményeket Rajna Gábor, a K&H vállalati ügyfelek divízió vezetője.

A negatív kilátások a vállalat éves árbevételének mértékével párhuzamosan nőnek: a 2-3,9 milliárd forint közötti éves árbevételű vállalatok várnak egyedül – minimális – növekedést (0,5%). A 4-9,9 milliárd forint közötti éves árbevételű és a 10 milliárd forint feletti éves árbevételű cégek viszont várhatóan kevesebb bevételből gazdálkodhatnak idén (-0,8% és -2,6%). Az árbevétel várt változását tekintve a szektorok között nincs markáns különbség.

Belföldről kevésbé várnak bevétel-kiesést

A negatív árbevétel-várakozások a belföldi és a külföldi piacokkal kapcsolatban egyaránt megfigyelhetők, azonban kissé felemás kép rajzolódik ki. Míg az exportpiacon -0,8 százalékról -1 százalékra süllyedt, addig belföldi piacon -1,9 százalékról -0,6 százalékra mérséklődött a várt árbevétel-változás mértéke az elmúlt negyedévhez képest. Jelenleg tehát a belföldi értékesítés alakulását kissé kedvezőbben látják a cégek. „A magasabb energia- és alapanyagköltségeket tavaly még be tudták építeni a vállalatok az eladási árakba, idén azonban már kérdéses, hogy ez mennyire lesz megvalósítható. A lakossági reálbérek csökkenése ugyanis a kiskereskedelmi eladások visszaesését vonja maga után, a következő negyedévekben ezért akár még tovább süllyedhet a bevétel-változás tervezett mértéke” – tette hozzá a szakember.

De hol a profit?

A profitot tekintve még ennél is pesszimistábbak a becslések. „A profitvárakozások már 5. negyedéve csökkenő pályán vannak, a cégek jelenleg 4,9 százalékos eredménycsökkenést várnak idén, ami negatív rekord az index eddigi történetében. Itt is megfigyelhető, hogy minél nagyobb a cég, annál nagyobb mértékű visszaesést vár: a 2-3,9 milliárd forint közötti éves árbevételű cégek várják a legkisebb (-2,9%), míg a 4-9,9 milliárd forint közötti éves árbevételű vállalatok a legnagyobb mértékű csökkenést (-8%). A 10 milliárd forint feletti éves árbevételű cégek pedig 6,9 százalékos profitcsökkenést valószínűsítenek a következő 12 hónapban. Szektorok közül a kereskedelmi és ipari vállalatok nagyobb mértékű (-6% és -5%), a szolgáltató cégek ennél valamelyest alacsonyabb (-3%) visszaesést valószínűsítenek az idei nyereségre vonatkozóan” – mondta el a szakértő.

Elfogynak a beruházások

Az alacsonyabb pénzügyi eredmények a tervezett beruházásokban is visszaköszönnek: 50 százalékról 37 százalékra zuhant a fejlesztéseket tervező cégek arány, ami nem meglepő, hiszen alacsonyabb bevételből kevesebben tudnak beruházásokat finanszírozni. A célokat tekintve erősen, 32 százalékról 22 százalékra visszaesett a technológiai fejlesztésben gondolkodó cégek aránya, de kapacitásbővítést is az eddigiekhez (15-20%) képest kevesebben terveznek idén (13%). „A beruházások fellendüléséhez az Eximbank által indított – és a kormányzati bejelentés szerint további 300 milliárd forinttal kibővített –, a K&H-nál is elérhető Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram nyújthat segítséget. A kedvezményes, fix kamatozású konstrukciók kifejezetten gépek, berendezések vásárlásához vagy zöld beruházásokhoz igényelhetők. A program keretében biztosított kedvezményes forgóeszközhitellel a beruházások beindításához szükséges forgóeszközigény finanszírozása is megoldható, a piaci kamatoknál jóval kedvezőbb áron. A kkv-knak pedig a Széchenyi Kártya Program MAX+ hitelprogram konstrukciói segíthetnek, amelynek keretében folyószámla- és likviditási hitelek mellett, kedvező fix kamatozású beruházási hitelek is igényelhetők a K&H-nál” – hívta fel a figyelmet Rajna Gábor.