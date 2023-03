Kérdés és vélemény nélkül, egyhangú döntéssel fogadta el a 2023. évi költségvetést Barcs képviselő-testülete. Koós Csaba polgármester elmondta: 7,8 milliárd forinttal gazdálkodhat a Dráva-parti város és a kötelező feladatok mellett másra csak kevés pénz jut. – Adót ennek ellenére idén sem emelünk, 427,5 milliós bevétellel számolunk az öt adónemből a 2023-as esztendőben – tette hozzá a polgármester. A rendkívüli ülésen megszavazták a 2023-as nagyrendezvények támogatását, valamint a képviselők egyhangúan elfogadták a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázatának benyújtását. Koós Csaba polgármester a képviselők előtt beszélt arról is, hogy idén négy alkalommal tudnak beadni rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet, az első negyedéves beadása a napokban várható.

– 3,2 milliárd forintos költségvetést szavazott meg még februárban a képviselő-testület – mondta el Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. Hozzátette: a korábbi évekhez képest kevesebb, százmillió forint tartalékuk van, mivel sokszorosára emelkedtek az energiaárak. – Vissza kell vennünk a beruházásokból, a kurtaxán kívül semmilyen adót nem emeltünk, valamint strandjaink továbbra is ingyenesek maradnak – emelte ki a polgármester. Megjegyezte: három helyen fizetős parkolást vezettek be, a belvárosban, a Várdomb környékén és a Balaton partján. A somogyi falvakban is a takarékosság volt a fő rendező­elv a költségvetések készítésekor: sok helyütt fával fűtenek, amelynek többségét a közmunkások termelik ki.

Pályázatot írnak

– Csaknem 80 millió forintból gazdálkodtatunk idén a közfoglalkoztatási támogatással együtt – mondta el Nagy Zoltán, Szenyér polgármestere. – Fával fűtünk, mert számunkra ez a leggazdaságosabb, s a fa nagy részét a közmunkások vágják ki – mondta. Hozzátette: december 31-éig van energiaszerződésük, így a nagyobb áremelés nem érintette a települést.

– 25-30 millió forintból tudunk gazdálkodni, ehhez jön hozzá az intézményi és közmunka-támogatás, így elérjük a közel 100 millió forintot, valamint a két pályázati forrás révén 140 millió forint az éves költségvetés – mondta el Bálint Ildikó, Gige polgármestere. Hozzátette: az állam a feladatokhoz méri a finanszírozást, adót idén sem szerettek volna emelni, a napi apróságokon tudnak spórolni. – Meg lehet találni a hatékonysági optimizmust, spórolunk a tisztítószeren, papíron, valamint az energián – emelte ki a polgármester.