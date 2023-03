Előttem a kép, bennem él a kiállításmegnyitó forró hangulata, pedig csaknem hat éve idéztük meg a kormányhivatalban Párizs színeit, fényeit – a falra tett alkotásokon kívül Balázs Izolda temperamentumos Édith Piaf-sanzonjaival belecsöppenve a Montmartre mondén világába, képzeletben a Champs-Élysées-n sétálva, amelyről kiskorában gyakran álmodott Sárközy Pál. Az egykori gödöllői premontrei diák 89. születésnapját egy retro­spektív tárlattal ünnepelte Kaposváron. Tehette volna másutt is, mert szülőföldjéhez ragaszkodott; jóllehet korán elhagyta azt. Első felesége „luxusmenekültként” emlegette férjurát, aki azóta még háromszor nősült, miközben öregkorára maga is művésszé lett.

A világjáró kiállítás szervezője több tízmillió forint értékű kollekcióra kötött biztosítást. A szállító cég a Szajna alatti alagúton jutott el a művész házáig, hogy Kaposvárra röpítse zömmel plakátokra emlékeztető, látványos munkáit. Jó, hogy volt biztosítás, mivel az egyik képe külön életet élt; talán a „legütősebb” festménye lefordult a taligáról és összetört az üvege. Az ördög nem alszik…

Bár odakészítettem a karos­széket a művész mellé, Nicolas Sarkozy, Franciaország egykori köztársasági elnökének szálfatermetű édesapja úgy döntött, állva marad a környező országok művészetpárolóit is megmozgató, monstre kiállításmegnyitón.

A Szolnok melletti Alattyán szülöttje akkor már hét évtizede nem élt e honban, ám az emigráció nem változtatta meg nyelvhez, nemzethez fűződő érzéseit. Választékosan beszélt magyarul, de zavarta, hogy öt gyereke közül egyik sem ért e nyelven. Életműve ugyan Franciaországhoz kötődik, ám a lelke magyar maradt. Az emigráció kezdeti otthontalansága után érezte honfitársai segítségét. Hitt a gondolat inspiráló erejében, s mindig szerelmes volt a munkába. Csakúgy, mint a nőkbe...

Egy teljes élet – ezt a címet adta önéletrajzi ihletésű kötetének, melyből egyet dedikált nekem is. Ebben sok helyet szán a nőknek, de jó előre tisztázza: „Ha az öröm bűn, és ha a bűnökből keletkezik az ördög, akkor én vagyok az ördög. Az Isten engem nem fogadna el, mert túl sok nőt ismertem. Ez így igaz. Mert nem voltam jó apa. Meglehet. De mindig betartottam az ígéreteimet.”

Színes emlékei nyomán feltárul a múlt. Kisnemesi család sarjaként fokról fokra jutott munkához. Már nem kellett a metró szellőzőnyílásához tapadva melegednie, mint megérkezésekor. A „mezítlábas” párizsi fiú kénytelen volt eltávolodni „származási gőgjétől”, így bebizonyítva, mire elegendő a tehetsége. Később a reklám- és marketingszakma ismert alakjává vált, kedvelt grafikus, festőművész és műgyűjtő lett. Egy időben olyan világcégeknél dolgozott, mint a Dior és a L’Oréal, majd létrehozta stúdióját, hogy fotóval, alkalmazott grafikával, reklámfilmekkel foglalkozzon.

A kiállításmegnyitó végén arról is kérdeztem, hogy születik a mű. Azt felelte: éjszakánként a feje beszél a szívével, ezért amikor felébred, már tudja, mit kezdjen a vászonnal.

S hogy mi hozta elő bennem Sárközy arcélét? Egy újságírói faggatózás arról, ki mindenkinek adott már helyet e galéria. Róla is meséltem, aztán rá egy nappal a sajtó világgá kürtölte: 94. évében elhunyt a művész.