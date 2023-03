A listavezető kutyából 160, a második legnépszerűbből 146, a harmadik helyezett tacskóból 122 ezer található az országban. Népszerűek még a pulik, a yorkshire terrierek, az amerikai staffordshire terrierek és a labrador retrieverek is. A MÁOK által kiadott összesítésben 120 kutyafajta szerepel. A legkevesebb hannoveri vérebből, törpe schnauzerből és miniatűr bullterrierből van, ezekből fajtánként nagyjából háromezret tartanak.

Rövid láb, nagy boldogság.

Fotós: Liliya Kulianionak / Forrás: Shutterstock

Az állatorvosi kamara újságírói megkeresésre a legnépszerűbb kutyanevek listáját is közzétette. A legkedveltebb név a Picur, ebből több mint 41 és félezer található. Sok kutyagazda szereti Buksira és Macira keresztelni kedvencét. Előbbiből 31 ezer 500, utóbbiból valamivel több, mint 29 ezer van az országban. A MÁOK március elsejei adatai szerint a legritkább kutyanév a Bogáncs, összesen 6230-an nevezték el így az ebüket.

Az ember legjobb barátja.

Fotós: Jaromir Chalabala / Forrás: Shutterstock

Magyarországon nagyjából minden harmadik emberre jut egy kutya. Hozzáértők szerint azonban nem biztos, hogy mindenki megfelelő körülmények között gondoskodik kedvencéről. Nagy Dóra, a Best Dog Kaposvári Kutyaiskola kiképzője megkeresésünkre elmondta, mielőtt valaki kutyát szeretne tartani, utánaolvashatna az adott fajta életmódjának.

A kutyatartók körében népszerűek a yorkiek is.

Fotós: smgaray / Forrás: Shutterstock

Egy panellakásban ugyanis nem célszerű még kistestű kotorék vadászkutyát sem tartani, de egy 60 négyzetméteres udvarban sem feltétlenül jó nagy testű pásztorkutyát nevelni. Nagy Dóra hozzátette, a gazdáknak saját életmódjuk, temperamentumuk és életkoruk alapján érdemes házi kedvencet tartaniuk. Egy idős embernek nagy mozgás­igényű kutyát nem javasolnak a szakemberek.



Ami szabály, az szabály

Boncz Edit, a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője lapunknak elmondta, megbecsülni is nehéz, hogy mennyi kutya lehet Kaposváron és környékén. A legtöbben még mindig nem ivartalanítják az állatokat, ezért nagyon magas a szaporulat. – Sajnos tragikus a helyzet, ez látszik a forgalmunkon is – hangsúlyozta Boncz Edit. – Teljesen megtelt a telephelyünk, jelenleg 250 kutyáról gondoskodunk. Ezért is lenne fontos az, ha minél többen fogadnának örökbe állatot. Viszont nem mindenkinek való kutya. Sajnos nap mint nap találkozom negatív esetekkel. Aki szereti a kedvencét, megfelelő körülmények között tartja és rendszeresen sétáltatja, még ott is adódhatnak bőven gondok. A közösségi együttélés szabályait sokan nem tartják be. Ez azt jelenti, hogy sokszor póráz nélkül sétáltatják a kutyát, és nem szedik össze az ürülékét – tette hozzá a Kutyatár vezetője.