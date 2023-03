A mintegy 400 magyar, szlovák, cseh, osztrák, szerb és román madártani szakember az egy időben végzett megfigyelések miatt „sasszinkronnak” nevezett számláláson a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sas- és sólyomtelelőhelyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet kaphattuk a nálunk tartózkodó ragadozómadár-fajokról és ezek egyedszámáról.

Magyarországi sasleltár

A hazai megfigyelések 3 470 db 2,5x2,5 km-es UTM négyzetet (az ország területét felosztó rácsháló "szemek") érintettek, amely összesen mintegy 21 700 km2-t, azaz az ország területének közel 23%-át fedték le. A felmérések természetesen a legjobb sasélőhelyekre koncentráltak, így a sasfajok szempontjából az országos állomány jelentős részét megfigyelték. A résztvevők összesen 1 113 rétisas, 660 parlagi sas, 5 szirti sas és 11 fekete sas megfigyelést rögzítettek. A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így 63 kerecsensólymot és 54 vándorsólymot is sikerült megfigyelni. A fokozottan védett sasok és a sólymok egyedszáma jelentősen nőtt az elmúlt négy évtizedben hazánkban, azonban még ma is ritkák, a legjobb élőhelyeken is átlagosan 2 400 focipályányi területet bejárva találkozhatunk egyetlen sassal, míg a nagy sólymok esetében ehhez már közel 37 000 focipályányi területet kell átlagosan átvizsgálni. A magyarországi felmérés - a korábbi évekhez hasonlóan - mind a 17 nálunk telelő ragadozómadár-fajra kiterjedt és összesen 9849 megfigyelést sikerült rögzíteni a szakembereknek.