Fehér, rozé, vörös és direkttermő kategóriában hirdették meg a versenyt. A héten két napon át lehetett leadni a borokat, eddig 68 mintát kaptak a szervezők, s a zárónapon, csütörtökön iharosi, zákányi, gyékényesi, vízvári, böhönyei és nagyatádi borokat is vártak.

– A kezdetek óta minden esztendőben megtartottuk a versenyt, csupán egy évet hagytunk ki a koronavírus-járvány miatt – mondta Ilia Csaba, a rendezvény egyik szervezője. – Somogyból és térségünkből is folyamatosan jelentkeznek az indulók, így a balatonboglári és marcali borászokon kívül Csurgóról és könyékéről és Letenyéről is várunk mintát. Ezek között kékfrankos, rizlingszilváni és chardonnay is található. Horvátországból Istriáról és a Dráva-mellékéről is kaptunk borokat, chardonnay-t, olaszrizlinget, sauvignon blanc-t, vörösborokból merlot, cabernet és kékfrankos is érkezett. Erdélyből a Kis-Küküllő menti borvidéken élő termelők borait pontozza majd a zsűri.

A program főszervezője a Csurgói Hegyigazdák Egyesülete és a Csurgói Csokonai Borlovagrend. Ilia Csaba azt mondta: a borverseny során barátságok szövődtek, s a rendezvényen sok a visszatérő jelentkező. Ahhoz, hogy egy-egy térségében a borászatok tovább fejlődjenek, szükség van a szakmai találkozókra, ahol szakértők értékelik a borokat, s a rendezvény hozadéka, hogy a résztvevők az új technológiákat is megismerhetik.

A borokat szerdán és csütörtökön lehetett leadni, pénteken tartják a bírálatot, s az eredményhirdetést és a bált április 15-én rendezik Csurgón.