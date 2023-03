Már elérhető és napról napra bővül a nyári táborok listája a Taborfigyelo.hu oldalon. Jelenleg valamivel több mint 270 vakációs program közül válogathatnak a szülők. Tóth Béla kiemelte, érdemes időben kiválasztani a megfelelő tábort, mert két hónap múlva már nem lesznek kedvező ajánlatok. – Tavalyhoz képest szinte minden táborért többet kell fizetni. Drágult a gyermekétkeztetés, többe kerülnek a bérleti díjak, magasabb a rezsi, és az alapanyagokért is sokat kérnek el. Azonban nem feltétlenül az árak, hanem a szabad helyek miatt is érdemes időben foglalni. Jó példa erre az alsósoknak meghirdetett tízturnusos angoltábor, amelyre két hete lehet jelentkezni, de már majdnem teljesen betelt – tette hozzá.

A somogyi szülők is elkezdtek már kutakodni táborok után. Lajos Beáta kétgyermekes balatonlellei édesanya megkeresésünkre elmondta, hat- és kilencéves fiát úszó- és kézművestáborba szeretné beíratni. Egyelőre városhoz közeli, napközis elfoglaltságot keres gyermekeinek. Kiemelte, mindig megbeszéli fiaival, hogy hova szeretnének menni a nyáron, és úgy választják ki a megfelelő programot. Hozzátette, fontos szempont, hogy tábor áráért mit kapnak a gyermekei.

Gyeneseiné Mészáros Bernadett mezőcsokonyai édesanya is szemezget már a nyári táborokkal. Lapunknak elmondta, kislányát tánctáborba küldené, fiát úszótáborba íratná. – Olyan lehetőségeket keresek nekik, amikben nem terhelik le őket, azonban sok élménnyel gazdagodnak – emelte ki Gyeneseiné Mészáros Bernadett.



Fő az újdonság

Szerveznek görkorcsolya-, robotika-, kaland-, kézműves-, idegen nyelvi, drónos, kiképzős és gazdatábort, de mehetnek a gyerekek brókernek, tőzsdecápának is a nyáron.

Már Somogyban is több tábort meghirdettek a szervezők. A Taborfigyelo.hu oldalon elérhető lehetőségek között siófoki és balatonszemesi szörf, balatonlellei görkorcsolya, balatonszabadi íjász, nagyberki katonai és túlélő, valamint andocsi sporttábor is szerepel. Utóbbi nyári program helyszíne mindenképpen különlegesnek számít. A gyerekek ugyanis magasan, a fák között laknak, és a szobájukból mindennap más-más útvonalon tudják megközelíteni a barátaikat. Tóth Béla kiemelte, amellett, hogy izgalmas helyszínen vannak a gyerekek, a programok is kiválóak. A Taborfigyelo.hu vezetője hangsúlyozta, ahhoz, hogy a gyerekeknek minden évben vonzó legyen egy tábor, a szervezőknek sok újdonságot kell kitalálniuk.