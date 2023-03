– Az áruházlánc a még fogyasztható, esetleg kisebb szépséghibás zöldségeket és gyümölcsöket egységcsomagban kínálja vásárlóinak, akik a 3,5 kilós zöldségből és gyümölcsből vegyesen összeállított csomaghoz rendkívül kedvező áron, mindösszesen 399 forintért juthatnak hozzá – derült ki a Lidl Magyarország tájékoztatójából. A csomagok már minden magyarországi áruházban, a pénztáraknál érhetők el. Azt is közölték: a társaság folyamatosan azon dolgozik, hogy minimálisra csökkentse a kidobandó élelmiszerek mennyiségét. Ennek érdekében a diszkontlánc folyamatosan optimalizálja rendelési folyamatait.

– Fontos, hogy a lakosság ne dobja kukába az élelmiszert, amit lehet, azt mentsük meg – hangsúlyozta Zellei Tibor, fonyódi zöldség-gyümölcs kereskedő. – A pazarlás ellen közösen kell tenni. Több programról lehet már hallani, ami a pocsékolást mérsékelheti. Szerintem az ennivaló érték, amit meg kell becsülni, sokan és sokat dolgoznak azért, hogy megfelelő minőségű, mennyiségű termék kerüljön a boltokba, onnan pedig a vásárlók asztalára.

Ureczky József, a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületének elnöke elmondta: már csaknem öt éve állnak kapcsolatban az egyik helyi nagy­áruházzal, ahonnan minden szombaton és vasárnap elhozhatják az előző napi pékárut, zöldséget, gyümölcsöt esetenként tojást. Az élelmiszert hétvégenként rászorulók között osztják szét. A jól bejáratott program évek óta megbízhatóan működik, s csak 2022-ben több mint ezer adománycsomagot osztottak ki. A munkát 2023-ban is tovább kívánják folytatni, a projektbe bevont önkéntesek hathatós segítségével.

Jó László, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Kisosz) somogyi elnöke érdeklődésünkre elmondta: a kereskedelem hatékony megoldások alkalmazásával sokat tehet az élelmiszermentés érdekében, s ebben az iskolák is közreműködhetnek. – Ezen a téren rendkívül sok múlik a nevelésen – hangsúlyozta Jó László –, ami azonban nem kizárólag a tanintézmények feladata, hanem a szülők, családok dolga is.



Fotóill.: Lang Róbert

Többnapos ünnep előtt mindig megrohamozzák a boltokat – Hiába a sok jó tanács, figyelemfelhívás, ha többnapos ünnep jön, sok család a kelleténél nagyobb tételben vásárol élelmiszert – emelte ki Jó László, a Kisosz somogyi elnöke. – Ilyenkor sok olyan termék is a kosarakba kerül, amire korántsem biztos, hogy szükségük van, s ami – ha rövid időn belül nem fogy el – feltehetően a kukába kerül.

Vörös Ottó Gábor, a Szennai Fekete László Általános Iskola igazgatója szerint az élelmiszer-pazarlás elleni ismereteket tanácsos időben átadni a gyermekeknek, épp ezért hasznos minden olyan kezdeményezés, amely az élelmiszermentést szolgálja. Náluk is foglalkoznak ezzel iskolai keretek közt, három tagintézményükben közel 420 diák sajátíthatja el a korszerű tudnivalókat.