A kutasi Révkomáromi János Általános Iskolába 236 diák jár. Az oktatási intézményben korábban már dolgozott iskolaőr, de a lakóhelyéhez közelebbi iskolába helyezték. Elégedettek voltak a munkájával, ezért most a helyettesét keresik.

– Azt várjuk, hogy a tanulók szabálykövető magatartása javuljon az iskolaőr jelenlététől, amihez az egyenruha látványa is hozzátartozik – felelte kérdésünkre Némethné Boncz Hajnalka intézményvezető. – Az iskolánk falai között csak kisebb rendbontásokra volt példa. A koronavírus-járvány idején is segítségünkre volt az iskolaőr fegyelmező képessége, így a szülők könnyebben megértették, hogy ne menjenek be az iskolába.

Régóta van iskolaőr a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában, és eddig mindig szerencsések voltak, mert az iskolaőreik a megjelenésükkel és kommunikációjukkal elejét vették a konfliktusoknak, mondta Agócs Attila igazgató.

Somogy vármegyében 2020. szeptemberben vezették be az iskolaőri programot. Jelenleg 39 oktatási intézménnyel van a Somogy Vármegyei Rend­őr-főkapitányságnak együttműködési megállapodása, ebből 37-ben dolgozik jelenleg is iskolaőr. Két iskolába, – Iharosberényben és Kutason – várják a jelentkezőket.

A somogyi iskolaőrök az elmúlt (2021/22-es) tanévben 9 alkalommal intézkedtek tanulóval, illetve annak hozzátartozójával szemben rendzavarás, garázdaság, illetve közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése, illetve kisebb súlyú, iskolai magatartási rendszabályok megsértése miatt. Az idei (2022/23-as) tanév első iskolai félévében 5 intézkedés történt. Közülük egy esetben testi sértés elkövetése miatt indult büntetőeljárás, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés elkövetése, illetve kisebb tárgyi súlyú, az iskolai közösség rendjét sértő magatartás miatt volt szükség a fellépésre.

Továbbra is elmondható, hogy az iskolaőri rendszerrel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeznek a tanintézményekből, felelte érdeklődésünkre a főkapitányság sajtószolgálata. Az iskolaőrök jelenlétükkel erősítették a tanárok és diákok biztonságérzetét, segítséget nyújtottak az iskolán belüli erőszak megelőzésében, az intézményi rend fenntartásában. Valamennyi intézményben érezhetően csökkent az erőszakos jellegű cselekmények száma. Határozott fellépésükkel és a kommunikációs eszközeikkel kezelni tudták a viselkedési problémákkal küszködő tanulókat. Kisebb konfliktusok, verekedések, nézeteltérések esetén azonnal beavatkoztak, így elejét vették a bűncselekmények kialakulásának. Az óraközi és egyéb szünetekben segítették a tanárok fegyelmező-nevelő munkáját.



Fotó: Lang Róbert





Tavaly szeptember 1-jétől nemcsak állami, hanem más szervezetek fenntartása alatt álló oktatási intézmények is csatlakozhatnak a programhoz. Budapesten rendezték meg a II. Iskolaőri konferenciát, amelyen a vármegyék iskolaőrei és a koordinációt végző szakemberek vettek részt. A rendezvény egyik központi témája az eddigi tapasztalatok összegzése volt, közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Országosan jelenleg 571 iskolában összesen 608 iskolaőr teljesít szolgálatot. Az iskolaőrség 2020. szeptember elsejei bevezetése óta összesen 618 esetben intézkedtek az iskolaőrök. Ezek közül 152 alkalommal büntetőeljárás, 77 esetben pedig szabálysértési eljárás indult. Az ORFK tájékoztatása szerint testi kényszert 61, bilincset 4, rendőrbotot és gázspray-t 1-1 esetben alkalmaztak az iskolaőri szervezet fennállása óta. 2020 szeptemberétől egyébként négy esetben merült fel, hogy az iskolaőr túllépte a hatáskörét, ezek mindegyikében büntetőeljárás indult.