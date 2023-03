„Új lángot lobbants bennem, mikor kétség járna át! / Új álmot lássál bennem, így lesz helyem a világ! / Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom Rád! / Valahol, valahogy viszonozhatnám...” – zengi be a stúdiót a Loyolai Szent Ignác életútját bemutató musical egyik fontos dala.

Vizy Márton zene- és dalszerző felesége révén félig somogyi. Mocsai Júliával több alkalommal szerveztek lelkigyakorlatot az ősi családi fészekben, a felsőmocsoládi Kacskovics-Bánó-kastélyban. Lapunknak elmondta: a jezsuiták felkérésére írt darab több bemutatón van már túl az Erkel Színházban, s a közelmúltban jött az ötlet, hogy a Camino, vagyis az Út, mennyire illene a pápalátogatás tematikájába.

Az elképzelést tett követte, és a hét elején elkészültek a stúdiófelvétellel, melybe a szentatya látogatásának mottóját – „Krisztus a jövőnk” – is beleszőtték.

„Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés... / Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. (...) De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj! / Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás...” – éneklik a közreműködők különös hévvel, köztük Dolhai Attila, a Jászai Mari-díjas, érdemes művész, aki a közelmúltban a Balatonszemesi Katolikus Találkozón vallott megrendítő erővel istenhitéről, Szandi, valamint a fiatalok kedvencei: Szűcs Reni, Nagy Bogi és Dánielfy Gergely, aki a PATE kaposvári campusán pallérozta színészi képességét.

Vizy Márton, a keresztény könnyűzene egyik meghatározó alakja lapunknak elmondta: a jó hangulatú stúdiófelvételt tegnap egy videóklip-forgatás követte, s az elkészült kisfilm hamarosan látható lesz a közösségi médiában – mintegy ráhangolódásként az óriási tömegeket vonzó, különleges atmoszférájú lelki rendezvényre.

Megtudtuk tőle azt is: a Papp László Sportarénában élőben és természetesen magyarul csendül majd fel a pápalátogatás emblematikus dala, megkoronázva a történelmi eseményt, hiszen a szentatya regnálásának 10 éve alatt, a másfél évvel ezelőtti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust követően, második alkalommal látogat el hazánkba, de már Csíksomlyón is járt. A mostani lesz 41. apostoli útja, s korára, valamint egészségi állapotára való tekintettel Ferenc pápa sem Szegedre, sem Szentkútra nem megy el, csak a budapesti eseményeken vesz részt.

Egy évtizede színpadon a József Attila életéről írt musical A kilencgyermekes családból származó Vizy Márton zeneszerző, előadóművész, producer, a 2002-ben az Örvendj, Magyarország című dal szerzője szerint a zene a legszellemibb művészet. Az énekes alkotó, aki a Madách Színházban több mint egy évtized óta színen lévő, s telt ház előtt játszott Én, József Attila című musicalének zenéjét jegyzi – a dalszövegeket Tóth Dávid Ágoston írta –, azt vallja: arra törekszik, hogy az alkotás folyamatában nagyobb teret engedjen a felülről jövő ihletettségnek, ne csak az eszével és rutinból komponáljon. Ezért naponta imádkozik, s láthatóan sikerrel. Művészeti tevékenységéért, valamint szerteágazó karitatív munkájáért a közelmúltban Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el.