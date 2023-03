A korábban megszokott fekete zsákokat már tavaly is csak a türelmi időre való tekintettel szállították el. 2022-től ugyanis a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendeletekben szerepel a lebomló zsákok vagy a merev falú gyűjtőedények használata, ha a zöldhulladékot a lakók nem hasznosítják komposztálást követően.

A szolgáltató a zöldhulladék gyűjtéséhez lebomló zsákokat tesz elérhetővé a lakosság számára, amelyet településenként több helyen is megvásárolhatnak, darabonként 200 forintért.

– Már tavaly jeleztük a lakosságnak és az önkormányzatok is értesítették az ingatlantulajdonosokat, hogy áttérünk a lebomló zsákok használatára. Egy évvel ezelőtt a hulladékszállítási naptárral együtt mindenki megkapta az értesítést. Eddig tartott a türelmi idő – tájékoztatott Kiss-Feil Zsuzsanna, a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Azt javasolta, hogy aki még mindig fekete zsákban helyezte ki a zöldhulladékot, töltse át a lebomló fajtába, ha azt szeretné, hogy elszállítsák. A szolgáltató is igyekszik felhívni a figyelmet a változásra, a fekete zsákokra tájékoztató matricákat ragasztanak majd annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonosok biztosan értesüljenek a változtatásról.