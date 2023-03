Tiszta levegő 1 órája

Füstbe ment terv lesz az égetéssel a hőn áhított egészségünk

Áprilistól már hétvégén is fellépnek az illegális égetés és a hulladéklerakás ellen a kaposvári közterület-felügyelők. A városban nem szabad égetni, s külterületen is csak április végéig és meghatározott időben. De nem is igazán van értlme, mert a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. idén tizenöt alkalommal viszi el a házak elől a zöldhulladékot.

Góz Lilla Góz Lilla

Illusztráció Fotós: Lang Róbert

A március 13-i héten kezdődött meg a zöldhulladék elszállítása Kaposváron. – Faág, fanyesedék, fűkaszálék, vágott virágok, falevél helyezhető ki, az ágakat méteres kötegekbe, az apróbb zöldhulladékot 120 literes ép és zárt zsákban kell kitenni – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: idén tizenöt alkalommal mennek házhoz a zöldhulladékért Kaposváron, de a városlakóknak lehetőségük van a leveleket, fűnyesedéket, ágakat hétköznap és hétvégén is leadni ingyenesen a hulladékudvarban. A tavalyi évben háromezer tonna zöldet vittek be a lakók a hulladékkezelő központba. A zöldhulladékot legközelebb az április 10-i héten viszik el az ingatlanok elől. Kaposváron belterületen tilos égetni, egy helyi rendelet szerint külterületen is csak október 1-től április 30-ig napközben 9 és 17 óra között van erre lehetőség. Kis Szabolcs, a Kaposvári Közfelügyelet vezetője elmondta: a hétvégén is fellépnek április elsejétől az illegális égetés és a hulladéklerakás ellen. – Szombaton és vasárnap napi nyolc órában váltakozó időszakokban ellenőrzéseket tartunk – emelte ki Kis Szabolcs. – A lakosoknak lehetőségük van bejelentést tenni a 06-30/916-3538 ügyeleti telefonszámunkon. Szabálytalanság esetén 50 ezer forint helyszíni bírságot szabhatnak ki vagy eljárást kezdeményezhetnek. Tavaly több embert meg kellett bírságolniuk, mert nem tartották be az égetés szabályait vagy illegálisan raktak le hulladékot. Aki Kaposvár külterületén szeretne égetni a megengedett időszakban, az mindenképpen jól teszi, ha bejelenti a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon, hogy a tűzoltók tisztában legyenek a tűzgyújtás tényével. Az elmúlt héten többször kérték a somogyi tűzoltók segítségét, mert a hirtelen feltámadó szél miatt nem bírták kordában tartani a tüzet. Lakóházak is veszélyben voltak, de akadt, ahol egy garázs vált a lángok martalékává.

A legkisebb levegőszennyezés is károsítja a szervezetet – Minden apró levegőszennyezés káros az emberi szervezet számára – mondta el érdeklődésünkre Varga Imre kaposújlaki háziorvos. – A légszennyezés allergiát, asztmát okozhat, s a kezdődő hörghurut erősödését is előidézheti. – Akik érzékenyek az égetésre, tegyenek fel például vizes maszkot, sálat az arcuk elé, így enyhíthetik kicsit az égetés okozta kellemetlenségeket – jegyezte meg Varga Imre.

Egy friss európai kutatás azt mutatja, hogy a jelenlegi vezető halálokok rangsorában dobogós helyen szerepel a tüdőrák és a COPD, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegség is.

Fotóill.: Lang Róbert

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!