Az agancshullajtás időszakában a helyi gímszarvasállomány folyamatosan mozgásban van. Ez országos probléma. Ilyenkor az agancsozók folyamatosan zavarják a nagyvadállományt. A területileg illetékes vadgazdálkodók szinte tehetetlenek a jól szervezett, sokszor hét-nyolc fős csoportokkal szemben, akik vonalhajtásba szerveződve űzik a vadat. - írja Dr. Szilágyi Gergely az Agrojager.hu-n

A vadhajtás következtében Dr. Szilágyi Gergely számos negatív következményt említ a publikációjában, ilyen lehet például az is, hogy a zavarás miatt, a gímek folyamatosan vándorolnak, romlik a kondíciójuk. A tél végi, kora tavaszi időszakban nem tud pihenni a vad, amíg le nem megy az agancshullajtás “idénye”. Számos közúti vadgázolás is vélhetően ennek tudható be. A gímszarvas talán a legokosabb nagyvadunk. Ha nem űzik, a forgalmat ugyanúgy kivárja, mint egy gyalogos az út szélén. Ezt már számos vadgazdálkodó megfigyelte. Az anyagi-, és személyi sérüléssel járó ütközéseket nagymértékben lehetne csökkenteni, ha az agancsgyűjtés jogszabályi feltételei egyértelműek lennének. Az agancs kilónkénti ára megközelítőleg 5-12.000 forint/ kilogramm között változik. A piaca jelentős. Az engedély nélküli, üzletszerű agancsgyűjtés bűncselekmény. Az agancs minden esetben a területileg illetékes vadgazdálkodóé. Gyűjteni csak engedéllyel lehet. Az agancs eltulajdonítása egyúttal bevételkiesést is okoz, holott a vadgazdálkodók kiadásai évről-évre növekednek .

Ha a gyűjtés rendezettebbé válna, vadgazdálkodók és gyűjtök is megtalálnák a közös nevezőt.

Ez lenne a fenntartható megoldások egyike a jövőre nézve – összegezte véleményét Tankovics Zsolt.

Kiemelt videó forrása: Tankovics Zsolt