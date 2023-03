A nagybajomi Vendégváró Kft.-nél naponta 700-800 adag ebédet főznek, a szociális, a gyermek- és vendégétkeztetésen kívül rendezvényszervezéssel is foglalkoznak. Szakonyiné Kuzma Valéria ügyvezető-élelmezésvezető szerint a szakmai megméretés lehetőséget nyújt arra is, hogy a résztvevők bebizonyítsák: a közétkeztetésben is lehet jót és választékosat készíteni.

– Hasznos a verseny, mivel az indulók összemérhetik a tudásukat és az új technológiákat is elsajátíthatják – mondta Szabó Leventéné, a balatonlellei Füles Mackó Bölcsőde és Minibölcsőde vezetője. – Szerintem a közétkeztetésben is fontos az innováció, a hagyományos alapanyagokból új recept alapján egészséges ételeket lehet készíteni. S a verseny résztvevői egyúttal ízelítőt kapnak a szakmai jó gyakorlatokból, s bővíthetik a kapcsolataikat, ami később is hasznos lehet.

A balatonlellei Füles Mackó bölcsőde csapata néhány éve az országos közétkeztetési verseny döntőjébe jutott, s három elismerést, köztük a Nébih különdíját is bezsebelték. Spenótkrémmel töltött tojás salátaágyon, valamint túróval, medvehagymával töltött csirkecomb tejfölös kabátban, sárgarépás kölessel és mentás zöldborsós mártással – akkor részben ez a menüsor hozta meg a sikert. Szerdán trappista sajt és korpás kenyér volt a reggeli, tízóraira százszázalékos alma, kajszi gyümölcslevet is kaptak a gyerekek, délben gulyásleves és pogácsa volt, uzsonnára a csirkemellkrémen kívül teljes kiőrlésű kenyér és uborka is szerepelt a kínálatban. Szabó Leventéné azt mondta, korábban két szakácsuk volt, jelenleg egy szakembert foglalkoztatnak. A közelgő közétkeztetési versenyen négyfős csapatok indulnak, így most nem neveznek, de ha később minden összejön, akkor a következő szakmai megméretésen várhatóan részt vesznek. Intézményükbe pillanatnyilag három csoportba 33 kisgyermek jár, s bár pillanatnyilag bölcsiseknek főznek naponta, ám egy jól felkészült szakácscsapat néhány óra alatt akár 100 felnőttre is elkészíti az ételsort.

Kiemelte, ki lehet hozni nettó 850 forintból a háromfogásos, húsmentes felnőttmenüt. A versenyzőknek a nyersanyagnormán kívül a közétkeztetési előírásokat is be kell tartaniuk, s nyilván jó ötletekre is szükségük van.

A verseny célja többek közt a hagyományos ízek, ételek modernizálása, az étkezési kultúra fejlesztése, valamint az évszakokhoz és szokásokhoz kötődő ételek megismertetése, derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatójából. Rajtuk kívül a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség hirdette meg a versenyt. Az indulók jelentkezési szándékukat március 30-ig írhatják meg, s a háromfordulós verseny elődöntői októberben és novemberben zajlanak, s a döntő 2024 márciusában lesz.

Egyre többször szolgának fel zöldségköretet a kamaszoknak

Kertész Rezső, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Kisosz) somogyi társelnöke szerint a szakmai megméretés tovább erősíti a kreativitást, s újabb megoldások alkalmazására ösztönzi a résztvevőket. Misotáné Veress Katalin, a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének elnöke azt mondta: minden olyan kezdeményezés előremutató, ami az egészséges táplálkozást népszerűsíti. Habelmayer László kaposvári szakács, oktató szerint a közétkeztetés sokat változott az utóbbi időben.

– Régebben kevésbé elterjedt étel volt többek közt a Dubarry-szelet vagy a különféle töltött húsok, manapság viszont gyakran készítik ezeket – mondta. – Hasonló a helyzet a köretekkel: míg korábban szinte csak krumplit, rizst vagy galuskát szolgáltak fel, manapság egyre sűrűbben adnak zöldségköretet is. A brokkolin, a karfiolon és a sárgarépán kívül cukkinit is készítenek a szakácsok.